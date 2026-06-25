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UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Udelar entregó en el Parlamento el presupuesto para la Rendición de Cuentas; solicita incremento de USD 100 millones

El documento apunta a una Universidad de la República inclusiva, transparente y ágil, centrándose en becas, obras y aumento salariales.

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Udelar entregó en el Parlamento el presupuesto para la Rendición de Cuentas en el que solicita un incremento de 100 millones de dólares, centrándose en becas, obras y aumento salariales.

"Ya este año vimos que se anotaron vimos que se anotaron más de 22 mil personas en el primer semestre, creemos que ese crecimiento se va a mantener. A lo que apuntamos es que esas personas que quizás el año que viene sean 24 mil (...) pero que lleguen en las condiciones que les permitan sostenerse en esos estudios", comentó el rector Héctor Cancela.

Además, comentó que en el interior del país con edificios nuevos se planificaron carreras con 120 alumnos y actualmente hay 200, por ejemplo en Rivera y que en la lista de espera se encuentran Colonia y Melo.

Cancela marcó las tres prioridades edilicias que se destinarán en el incremento del presupuesto, entre ellas se destaca la construcción de las sedes de facultades que hace mucho tiempo están esperando y el mantenimiento de edificios patrimoniales deteriorados.

El documento apunta a una Universidad de la República inclusiva, transparente y ágil.

Cancela se refirió a otros dos lineamientos como reformas en el Hospital de Clínicas y recuperar un beneficio económico de los trabajadores perdido durante la dictadura.

La inversión tiene como objetivo llegar con el Hospital de Clínicas refuncionalizado a 2030; al momento hay pisos que están con condiciones precarias y otros a nuevo.

Por otra parte, Cancela explicó a qué se debe el aumento salarial que solicita. "Nosotros sí lo que estamos planteando es otro elemento que no es un aumento salarial sino que es recuperar un beneficio que la universidad tenía que es el salario vacacional (...) en la universidad existía, pero durante la dictadura se quitó y lo que estamos pidiendo es que eso vuelva a ser posible", comentó.

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