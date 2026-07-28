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CONCENTRACIÓN

UAM propone retrasar dos horas el ingreso de compradores por dos meses; feriantes manifiestan su disconformidad

El gerente de Desarrollo Comercial, Alfredo Pérez, indicó que se trata de una prueba piloto durante agosto y setiembre que se resolvió por amplia mayoría en el directorio y que busca mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

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Productores, feriantes y vendedores se concentraron en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) para mostrar su disconformidad con el cambio de horario de ingreso propuesto por la Intendencia de Montevideo.

El gerente de Desarrollo Comercial de la UAM, Alfredo Pérez, indicó que se trata de una prueba piloto de dos meses que se resolvió por amplia mayoría en el directorio, donde están representados feriantes, productores, operadores, representantes de Cambadu y de supermercados, entre otros actores.

Pérez dijo que el tema se viene discutiendo desde setiembre del año pasado en el directorio y que se resolvió el cambio de horario durante los meses que restan del invierno, agosto y setiembre, y pasar de las 4:00 a las 6:00 de la mañana el ingreso de los compradores, y luego analizar los beneficios y las dificultades.

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Indican que se busca mejorar la calidad de vida de toda la comunidad, aunque reconoció la afectación de algunos actores, pero Pérez sostuvo que el beneficio es para la mayoría.

El feriante Hugo Seoane planteó la afectación en cuanto a la logística interna para comprar y regresar en tiempo en el caso de los feriantes, quienes tienen puestos fijos o llevan mercadería hacia el interior.

Aseguró que no dan los tiempos para recorrer el mercado ver la oferta y la demanda de productos, y poder llegar en tiempo y forma con la mercadería fresca a los lugares de distribución. Además, planteó que la UAM está ubicada sobre una ruta muy transitada.

Seoane indicó que el cambio afectará el precio final que los terminará pagando el consumidor final. Al ingresar a las 6.00 a comprar no saldrán antes de las 9:00 y llegarían a las 10:00 de la mañana con la mercadería.

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