UNIDAD AGROALIMENTARIA

UAM presentó nueva lista de frutas y verduras con relación conveniente de precio y calidad

"Estamos viendo una oferta muy abundante ayudada mucho por lo que es el tema del clima", dijo Alejandra Pallante de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.

En plena estación de primavera, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana presentó una nueva lista de frutas y verduras con relación conveniente de precio y calidad.

Desde la UAM, Alejandra Pallante, dijo a Subrayado que las frutas y las verduras tienen buena calidad y con precios accesibles. La zanahoria, el perejil, la cebolla de verdeo y la remolacha, se destacan en la lista inteligente.

En lo que respecta a productos de verano, se destaca el morrón verde, los zapallitos y los tomates cherries. Las temperaturas atípicas de esta temporada favorecen la producción de frutas y verduras.

"Estamos viendo una oferta muy abundante ayudada mucho por lo que es el tema del clima. Justamente estamos en esa época muy parecida a esos primeros 15 días de enero en donde empezaríamos a tener alguna temperatura un poquito más elevada", dijo.

El bróccoli y el coliflor se encuentran a muy buen precio y calidad al igual que los tomates, zucchini y morrones.

En lo que tiene que ver con frutas, Pallante destacó las sandías, los melones, los duraznos, los pelones y los damascos.

