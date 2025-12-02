UAM presentó nueva lista de frutas y verduras con relación conveniente de precio y calidad

En plena estación de primavera, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana presentó una nueva lista de frutas y verduras con relación conveniente de precio y calidad.

Desde la UAM , Alejandra Pallante, dijo a Subrayado que las frutas y las verduras tienen buena calidad y con precios accesibles. La zanahoria, el perejil, la cebolla de verdeo y la remolacha, se destacan en la lista inteligente.

En lo que respecta a productos de verano, se destaca el morrón verde, los zapallitos y los tomates cherries. Las temperaturas atípicas de esta temporada favorecen la producción de frutas y verduras.

"Estamos viendo una oferta muy abundante ayudada mucho por lo que es el tema del clima. Justamente estamos en esa época muy parecida a esos primeros 15 días de enero en donde empezaríamos a tener alguna temperatura un poquito más elevada", dijo.

El bróccoli y el coliflor se encuentran a muy buen precio y calidad al igual que los tomates, zucchini y morrones.

En lo que tiene que ver con frutas, Pallante destacó las sandías, los melones, los duraznos, los pelones y los damascos.