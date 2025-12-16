Turistas acumulan deudas de Tránsito de la temporada anterior de hasta USD 10.000; la mayoría son argentinos

Turistas extranjeros, en su mayoría argentinos, tomaron con sorpresa las multas acumuladas durante la temporada anterior y algunas de ellas aparecen con deudas de hasta 10 mil dólares.

El director de Movilidad de la Intendencia de Maldonado , Juan Pígola, explicó que al ir a tramitar los tags en el Ministerio de Transporte para los peajes empezaron a conocerse las multas. "Empezaron de alguna manera algunas demandas, algunas quejas", apuntó.

El jerarca comentó que es posible que hayan multas del 2023. Todas ellas están cargadas en el Sucive, pero hay algunas que son del MTOP, otras del Ministerio del Interior y otras de las intendencias.

"Eso es todo lo que está apareciendo hoy cuando traen el dato del vehículo, aparece que está sancionado y a veces con montos importantes", dijo.

Y agregó: "Todavía hoy por hoy no está implementada de qué manera se van a hacer efectivas esas multas en los pasajes de frontera (...) en algún momento el Poder Ejecutivo va a tener que tomar la resolución por dónde se van a hacer efectivos los pagos para que la gente".