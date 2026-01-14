Turismo en Uruguay: arribaron 3,6 millones de visitantes en 2025 con un gasto de 2.040 millones de dólares

El Ministerio de Turismo informó que arribaron 3,6 millones de visitantes a Uruguay durante 2025, un incremento del 8% en relación a los datos de 2024.

El Departamento de Investigación y Estadísticas dio a conocer en las últimas horas que el gasto total de turistas aumentó un 16,6% en relación a 2024, es decir, 2.040 millones de dólares.

El informe indica que el gasto promedio por persona se incrementó un 8,1% respecto al año anterior, en términos globales. Los ciudadanos paraguayos registran un gasto de 1.163 dólares, seguidos por los visitantes europeos, con un promedio de 836 dólares, y los norteamericanos, con un monto aproximado de 799 dólares.

Luego, se encuentran los chilenos, con 760 dólares; los brasileños, con 731 dólares; y los argentinos, con 516 dólares. Los visitantes uruguayos presentaron un gasto promedio de aproximadamente 353 dólares.

Mientras tanto, Argentina y Brasil, son los países con mayor presencia. Argentina se consolidó como el principal país de origen de visitantes, con 2.403.720 ingresos y un gasto total estimado en 1.175 millones de dólares.

En segundo lugar se ubicó Brasil, con 489.677 visitantes, cuyo gasto alcanzó aproximadamente los 336 millones de dólares. También, se destacó la llegada de visitantes provenientes de Chile, con 88.109 ingresos, y de Paraguay, con un total de 80.370.

En cuanto a los mercados de larga distancia, el mercado norteamericano registró 130.782 ingresos, mientras que los visitantes europeos sumaron 199.038 arribos. Asimismo, otros mercados alcanzaron en conjunto 212.793 ingresos al país.