Trump se reunió con Putin: "Se acordaron muchos puntos" y "muchas posibilidades" para el fin de la guerra con Ucrania

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este viernes que "se acordaron muchos puntos" en la reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin , en Alaska pero no dijo cuáles y ambos evitaron revelar el plan para acabar con la guerra en Ucrania .

Trump aseguró que quedan "muy pocos" asuntos por resolver para encontrar una solución a la contienda bélica desencadenada hace más de tres años por la invasión rusa.

"No lo hemos logrado, pero tenemos muchas posibilidades de conseguirlo", añadió y aseguró que llamará de inmediato a los dirigentes de la OTAN y al presidente ucraniano Volodimir Zelenski "para hablar sobre la reunión", que según él fue "muy productiva".

Putin dijo, por su parte, que espera que "el entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz en Ucrania". Tampoco dio detalles.

Afirmó que espera que "Kiev y las capitales europeas perciban todo esto de forma constructiva y no creen obstáculos ni intenten interrumpir el progreso emergente mediante provocaciones o intrigas entre bastidores".

Ambos habían prometido una rueda de prensa tras casi tres horas de conversación en la base militar de Elmendorf-Richardson, pero solo se dieron un apretón de manos al terminar sus discursos y se marcharon sin responder a los periodistas que los bombardeaban con preguntas.

"Al final, la decisión es suya", declaró Trump refiriéndose a los ucranianos.

También afirmó que podría volver a ver al presidente ruso "muy pronto", a lo que Vladimir Putin respondió, en inglés, "la próxima vez en Moscú" en un tono distendido.

Trump le contestó diciendo que se puede imaginar "que eso suceda".

Ambos líderes hablaron con un telón de fondo azul en el que se leía "En busca de la paz".

Esta cumbre comenzó con una coreografía cuidada al milímetro para dar la bienvenida a Putin a una cita que le permitió romper el aislamiento occidental por la guerra.

FUENTE: AFP