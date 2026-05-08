RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIDEOS Y FOTOS INÉDITAS

Trump liberó archivos secretos sobre ovnis: videos militares, relatos de astronautas y fenómenos sin explicación oficial definitiva

Entre los materiales más llamativos figura un video militar grabado en Medio Oriente donde un objeto cruza el cielo a gran velocidad y desaparece abruptamente.

Ovnis-Marina-de-EEUU

La Administración de Donald Trump comenzó a desclasificar este viernes documentos oficiales sobre ovnis y supuesta vida extraterrestre, en una decisión que vuelve a poner el tema en el centro del debate público en Estados Unidos.

El Pentágono publicó más de 160 archivos, entre ellos videos, fotografías, informes militares y transcripciones de misiones espaciales de la NASA, incluidos materiales inéditos de las misiones Apolo.

En algunos documentos aparecen relatos de pilotos y astronautas describiendo luces, objetos brillantes y fenómenos que no pudieron identificar.

Entre los materiales más llamativos figura un video militar grabado en Medio Oriente donde un objeto cruza el cielo a gran velocidad y desaparece abruptamente, además de fotografías analizadas por el FBI sobre un supuesto objeto metálico de gran tamaño visto por varios testigos.

También se divulgaron diálogos de astronautas del Apolo que describen extrañas luces cerca de la nave durante maniobras en el espacio.

Sin embargo, hasta ahora no apareció ninguna prueba concluyente de vida extraterrestre.

Ni naves alienígenas, ni cuerpos, ni evidencia científica que confirme visitas de otro planeta.

De hecho, el propio Pentágono sostiene que muchos de estos fenómenos podrían explicarse por drones, globos, efectos ópticos o tecnología de otros países.

La Casa Blanca asegura que la medida busca “máxima transparencia” y promete publicar nuevos documentos cada semana.

Temas de la nota

Lo más visto

Ministerio del Interior
PASO DE LOS TOROS

Incautaron más de 100 tarjetas de débito utilizadas para retirar dinero de cajeros; hay un condenado
Agustina pérez, experta en ciberseguridad

Damnificada por ciberataque a Antel hizo denuncia penal y reclamó saber qué datos fueron vulnerados
SALUD PÚBLICA

MSP dispuso retiro de productos de limpieza de una marca brasileña y exhorta a la población a no utilizarlos
ADOLESCENTE DETENIDO

Final feliz: María José recuperó a Darko, su bulldog francés de un año robado en la zona del Parque Rodó
LA HISTORIA DE JUAN

Vivió años en la calle y el invierno pasado recurrió a dispositivos por el frío; ahora brinda servicio en los centros

Te puede interesar

Operativo por frío extremo: 2.856 personas asistidas en Montevideo y 824 en el interior; hubo 7 internaciones compulsivas
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Operativo por frío extremo: 2.856 personas asistidas en Montevideo y 824 en el interior; hubo 7 internaciones compulsivas
Audiencia judicial que discutirá las medidas cautelares de Moisés Martínez se realizará el martes 12
INSTANCIA SUSPENDIDA ESTA SEMANA

Audiencia judicial que discutirá las medidas cautelares de Moisés Martínez se realizará el martes 12
Los 104 partidos del Mundial se verán en TCC con la incorporación de tres nuevas señales de deportes
MÁS DEPORTE QUE NUNCA

Los 104 partidos del Mundial se verán en TCC con la incorporación de tres nuevas señales de deportes

Dejá tu comentario