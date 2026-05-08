Trump liberó archivos secretos sobre ovnis: videos militares, relatos de astronautas y fenómenos sin explicación oficial definitiva

La Administración de Donald Trump comenzó a desclasificar este viernes documentos oficiales sobre ovnis y supuesta vida extraterrestre, en una decisión que vuelve a poner el tema en el centro del debate público en Estados Unidos.

El Pentágono publicó más de 160 archivos, entre ellos videos, fotografías, informes militares y transcripciones de misiones espaciales de la NASA, incluidos materiales inéditos de las misiones Apolo.

En algunos documentos aparecen relatos de pilotos y astronautas describiendo luces, objetos brillantes y fenómenos que no pudieron identificar.

Entre los materiales más llamativos figura un video militar grabado en Medio Oriente donde un objeto cruza el cielo a gran velocidad y desaparece abruptamente, además de fotografías analizadas por el FBI sobre un supuesto objeto metálico de gran tamaño visto por varios testigos.

También se divulgaron diálogos de astronautas del Apolo que describen extrañas luces cerca de la nave durante maniobras en el espacio.

Sin embargo, hasta ahora no apareció ninguna prueba concluyente de vida extraterrestre.

Ni naves alienígenas, ni cuerpos, ni evidencia científica que confirme visitas de otro planeta.

De hecho, el propio Pentágono sostiene que muchos de estos fenómenos podrían explicarse por drones, globos, efectos ópticos o tecnología de otros países.

La Casa Blanca asegura que la medida busca “máxima transparencia” y promete publicar nuevos documentos cada semana.