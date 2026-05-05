Trump sobre Irán: "Deberían hacer lo inteligente, porque no queremos ir ahí y matar gente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este martes a Irán a actuar con inteligencia y llegar a un acuerdo, y añadió que no quería intervenir y provocar más muertes.

La contienda bélica, desencadenada el 28 de febrero por un ataque israeloestadounidense contra Teherán, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sus repercusiones continúan sacudiendo la economía mundial.

"Deberían hacer lo inteligente, porque no queremos ir ahí y matar gente. De verdad que no. (...) No quiero hacer eso, es demasiado duro", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval cuando se le preguntó sobre Irán.

Trump se negó a decir qué tendría que hacer Irán para violar formalmente la tregua declarada el 8 de abril, después de que Teherán lanzara en los últimos días misiles y drones contra fuerzas estadounidenses y Emiratos Árabes Unidos.

"Ya se enterarán", dijo. "Ellos saben qué hacer, saben qué no hacer, y eso es, en realidad, aún más importante", agregó.

También acusó a Irán de "jugar" con un acuerdo para poner fin a la guerra, un pacto que, según Trump, debe garantizar que Teherán no pueda desarrollar un arma nuclear.

"Lo que no me gusta de Irán es que me hablan con un gran respeto y luego salen en televisión y dicen: 'No hablamos con el presidente'", dijo.

"Así que juegan, pero déjenme decirles algo: ellos quieren llegar a un acuerdo, y ¿quién no lo querría cuando tu ejército está totalmente destruido?, podríamos hacerles lo que quisiéramos".

Trump minimizó además el alcance de la guerra con Irán. "Estamos en una pequeña escaramuza militar. Yo la llamo una escaramuza, porque Irán no tiene ninguna chance. Nunca la tuvo. Ellos lo saben", aseguró el mandatario en la Casa Blanca.

Trump suele referirse a las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán como un éxito rotundo. Insiste, por ejemplo, en que la marina iraní ha sido "aniquilada".

En varias ocasiones ha hablado abiertamente de "guerra". Pero suele evitar el término porque el conflicto es impopular entre los estadounidenses.

El lunes la llamó una "mini-guerra". Y el mes pasado describió la ofensiva contra Irán como "una pequeña excursión".

FUENTE: AFP.