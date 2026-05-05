RECIBÍ EL NEWSLETTER
declaraciones

Trump sobre Irán: "Deberían hacer lo inteligente, porque no queremos ir ahí y matar gente"

El mandatario pidió a Irán llegar a un acuerdo para no tener que intervenir y provocar más muertes. "Ellos saben qué hacer, saben qué no hacer, y eso es, en realidad, aún más importante", señaló.

Foto: AFP. Donald Trump, EEUU.

Foto: AFP. Donald Trump, EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este martes a Irán a actuar con inteligencia y llegar a un acuerdo, y añadió que no quería intervenir y provocar más muertes.

La contienda bélica, desencadenada el 28 de febrero por un ataque israeloestadounidense contra Teherán, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sus repercusiones continúan sacudiendo la economía mundial.

"Deberían hacer lo inteligente, porque no queremos ir ahí y matar gente. De verdad que no. (...) No quiero hacer eso, es demasiado duro", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval cuando se le preguntó sobre Irán.

Foto: AFP. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.
Seguí leyendo

Jair Bolsonaro fue dado de alta tras ser operado y regresó a prisión domiciliaria

Trump se negó a decir qué tendría que hacer Irán para violar formalmente la tregua declarada el 8 de abril, después de que Teherán lanzara en los últimos días misiles y drones contra fuerzas estadounidenses y Emiratos Árabes Unidos.

"Ya se enterarán", dijo. "Ellos saben qué hacer, saben qué no hacer, y eso es, en realidad, aún más importante", agregó.

También acusó a Irán de "jugar" con un acuerdo para poner fin a la guerra, un pacto que, según Trump, debe garantizar que Teherán no pueda desarrollar un arma nuclear.

"Lo que no me gusta de Irán es que me hablan con un gran respeto y luego salen en televisión y dicen: 'No hablamos con el presidente'", dijo.

"Así que juegan, pero déjenme decirles algo: ellos quieren llegar a un acuerdo, y ¿quién no lo querría cuando tu ejército está totalmente destruido?, podríamos hacerles lo que quisiéramos".

Trump minimizó además el alcance de la guerra con Irán. "Estamos en una pequeña escaramuza militar. Yo la llamo una escaramuza, porque Irán no tiene ninguna chance. Nunca la tuvo. Ellos lo saben", aseguró el mandatario en la Casa Blanca.

Trump suele referirse a las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán como un éxito rotundo. Insiste, por ejemplo, en que la marina iraní ha sido "aniquilada".

En varias ocasiones ha hablado abiertamente de "guerra". Pero suele evitar el término porque el conflicto es impopular entre los estadounidenses.

El lunes la llamó una "mini-guerra". Y el mes pasado describió la ofensiva contra Irán como "una pequeña excursión".

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante ciclón extratropical con "muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h"
PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS

Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas
Aviso especial

Inumet advierte por tormentas fuertes desde este martes y la formación de un ciclón: lluvia, viento y frío
COMUNICADO

Equipo que asiste a Moisés Martínez informó sobre su estado de salud y lo que pasó con el arresto domiciliario
EL PLAZO ES DE TRES DÍAS

MSP apelará la sentencia que lo obliga a suministrar medicamento a Gonzalo Moratorio

Te puede interesar

Adelantan alerta roja por frío con evacuación obligatoria para personas en situación de calle, ante aviso de Inumet video
comienza a regir el jueves

Adelantan alerta roja por frío con evacuación obligatoria para personas en situación de calle, ante aviso de Inumet
Niño de 8 años falleció tras volcar el auto en el que iba con su padre, que quedó detenido y deberá declarar el miércoles
Policiales

Niño de 8 años falleció tras volcar el auto en el que iba con su padre, que quedó detenido y deberá declarar el miércoles
Murió en Dolores un adolescente de 15 años: tenía problemas de salud por secuelas de lesiones que sufrió en el tornado de 2016 video
SORIANO

Murió en Dolores un adolescente de 15 años: tenía problemas de salud por secuelas de lesiones que sufrió en el tornado de 2016

Dejá tu comentario