Trump habló por teléfono con Delcy Rodríguez, la describió como "formidable" y dijo que Venezuela "anda muy bien"

La presidenta interina de Venezuela aseguró en redes que se trató de una llamada "productiva y cortés".

Delcy Rodríguez y Donald Trump. Foto: AFP

El presidente Donald Trump, dijo el miércoles que habló por teléfono con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el primer contacto público entre ambos tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en un ataque de Estados Unidos.

Esta llamada sella el vuelco en la relación entre ambos países, que ya adelantan las gestiones para reanudar sus lazos diplomáticos y firmaron acuerdos energéticos.

Trump aseguró que todo "anda muy bien" con Venezuela, casi dos semanas después de que fuerzas estadounidenses bombardearan Caracas y otras regiones, y capturaran a Maduro.

Delcy Rodríguez. Foto: AFP
Presidenta interina de Venezuela habló con Donald Trump y describe llamada como "productiva y cortés"

"Tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas", declaró Trump a periodistas, y describió a Rodríguez como "una persona formidable". "Es alguien con quien trabajamos muy bien".

Rodríguez calificó la conversación de "productiva y cortés" y "desarrollada en un marco de respeto mutuo".

"Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos", escribió en Telegram.

Poco antes, anunció que su país vive un "nuevo momento político" en un corto encuentro con periodistas en el que ignoró preguntas sobre un posible viaje a Estados Unidos o Colombia.

"Tiene el pasaporte vencido", bromeó el hermano de la mandataria y jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.

