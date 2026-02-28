Reportan más ataques de Irán a países del golfo Pérsico, entre ellos Catar, Baréin y Emiratos Árabes Unidos

Residentes y corresponsales de la AFP en las capitales de Emiratos Árabes Unidos , Catar y Baréin escucharon más explosiones este sábado de noche, cuando Irán lanzó oleadas de misiles en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

Un corresponsal de la AFP en Manama escuchó al menos dos detonaciones, mientras que periodistas en Catar informaron de una nueva oleada de explosiones.

Según un diplomático catarí, que pidió el anonimato, Catar "fue blanco de 44 misiles y ocho drones", en un ataque que causó "ocho heridos, uno de ellos en estado crítico".

Residentes en Abu Dabi igualmente oyeron explosiones y señalaron que habían visto humo por encima de la base de Al Dhafra, donde hay apostados soldados estadounidenses.

Y el aeropuerto de Dubai, también en Emiratos, reportó daños y cuatro trabajadores heridos en un "incidente".

El Ministerio de Defensa de este país, donde un civil resulto muerto por la caída de restos de misiles, señaló que habían recibido 137 misiles y 209 drones lanzados por Irán, que en su mayoría fueron destruidos o interceptados.

Manama, la capital de Baréin, había sido golpeada por misiles contra una base militar estadounidense.

Las represalias de Irán contra países del golfo Pérsico comenzaron el sábado de mañana (hora local) tras el ataque masivo a su territorio por parte de Estados Unidos e Israel.

El presidente Donald Trump aseguró en redes sociales que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, murió en el bombardeo a su lugar de residencia.

Por su parte, el Ejército de Israel informó que también habían muerto el jefe de los Guardianes de la Revolución de Irán, altos mandos militares del régimen y asesores directos de Jamenei.

El representante diplomático de Irán ante la ONU denunció que uno de los ataques de Estados Unidos e Israel fue sobre una escuela y que había muerto más de un centenar de personas, en su mayoría niños.

FUENTE: AFP y Subrayado