RECIBÍ EL NEWSLETTER
SITUACIÓN DE CALLE

Murió un hombre dentro de un refugio del Mides que había dicho ser víctima de agresión en la calle

Ocurrió en la mañana de este martes en un refugio del Mides de La Teja. El hombre ingresó en la pasada medianoche y dijo que había sido atacado con palos en la calle. Fue atendido por médicos.

El refugio del Mides en La Teja donde murió el hombre en situación de calle. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El refugio del Mides en La Teja donde murió el hombre en situación de calle. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

A las 7 de la mañana de este martes murió un hombre de 41 años dentro de un refugio del Ministerio del Desarrollo Social (Mides) en Ruperto Pérez y Concordia, en el barrio La Teja.

El hombre en situación de calle ingresó al centro en la pasada medianoche y dijo que había tenido una discusión con otros hombres en la calle, que lo agredieron con palos y golpes en el cuerpo y en la cabeza.

Médicos de una mutualista fueron al refugio para asistirlo, pero a primera hora de la mañana se volvió a sentir mal, por lo que se llamó de nuevo a los profesionales que, finalmente, constataron el fallecimiento del hombre.

muerte en refugio del mides: informe del ministerio dice que dos equipos medicos vieron al hombre y no aconsejaron su traslado
Seguí leyendo

Muerte en refugio del Mides: informe del Ministerio dice que dos equipos médicos vieron al hombre y no aconsejaron su traslado

El diagnóstico indicó que tenía golpes y hematomas en varias partes del cuerpo y fue catalogado como muerte dudosa (en cuanto a la causa del deceso).

Policía Científica realizó las pericias correspondientes y ahora la Policía y el Ministerio de Desarrollo Social trabajan en el caso para establecer las circunstancias de la muerte del hombre.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Accidente en la blanqueada

Mujer de 70 años bajó de un ómnibus, trastabilló hacia la calle y fue atropellada: murió en una ambulancia
GOBIERNO

Consejo de Ministros: anunciaron plan de turismo social con subsidio de hasta $10.000 para personas de bajos recursos
En sayago

Una mujer de 70 años murió atropellada por un repartidor que hacía wheelie y fugó en Sayago
Asesino identificado

Siete de los ocho niños asesinados en EEUU eran hijos del atacante: tenían entre 3 y 11 años
Puente internacional fray bentos

Detenidos en la frontera: quisieron ingresar a Uruguay más de 10 placas de video ocultas en un auto

Te puede interesar

Muerte en refugio del Mides: informe del Ministerio dice que dos equipos médicos vieron al hombre y no aconsejaron su traslado
COMUNICADO DEL MIDES

Muerte en refugio del Mides: informe del Ministerio dice que dos equipos médicos vieron al hombre y no aconsejaron su traslado
Padres y madres se movilizaron este martes en la puerta del liceo de Barros Blancos.  video
CANELONES

Padres detienen a un adolescente armado en la puerta del liceo de Barros Blancos
Leonardo Fernández en el partido ante Santa Fe. Foto: AFP.
OPERADO EN ESPAÑA

Leo Fernández ya fue operado y "salió muy bien", informan en Peñarol; tenía rotura de ligamento cruzado de rodilla

Dejá tu comentario