A las 7 de la mañana de este martes murió un hombre de 41 años dentro de un refugio del Ministerio del Desarrollo Social (Mides) en Ruperto Pérez y Concordia, en el barrio La Teja.
Murió un hombre dentro de un refugio del Mides que había dicho ser víctima de agresión en la calle
Ocurrió en la mañana de este martes en un refugio del Mides de La Teja. El hombre ingresó en la pasada medianoche y dijo que había sido atacado con palos en la calle. Fue atendido por médicos.
El hombre en situación de calle ingresó al centro en la pasada medianoche y dijo que había tenido una discusión con otros hombres en la calle, que lo agredieron con palos y golpes en el cuerpo y en la cabeza.
Médicos de una mutualista fueron al refugio para asistirlo, pero a primera hora de la mañana se volvió a sentir mal, por lo que se llamó de nuevo a los profesionales que, finalmente, constataron el fallecimiento del hombre.
Muerte en refugio del Mides: informe del Ministerio dice que dos equipos médicos vieron al hombre y no aconsejaron su traslado
El diagnóstico indicó que tenía golpes y hematomas en varias partes del cuerpo y fue catalogado como muerte dudosa (en cuanto a la causa del deceso).
Policía Científica realizó las pericias correspondientes y ahora la Policía y el Ministerio de Desarrollo Social trabajan en el caso para establecer las circunstancias de la muerte del hombre.
Dejá tu comentario