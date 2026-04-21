Murió un hombre dentro de un refugio del Mides que había dicho ser víctima de agresión en la calle

El refugio del Mides en La Teja donde murió el hombre en situación de calle. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

A las 7 de la mañana de este martes murió un hombre de 41 años dentro de un refugio del Ministerio del Desarrollo Social (Mides) en Ruperto Pérez y Concordia, en el barrio La Teja.

El hombre en situación de calle ingresó al centro en la pasada medianoche y dijo que había tenido una discusión con otros hombres en la calle, que lo agredieron con palos y golpes en el cuerpo y en la cabeza.

Médicos de una mutualista fueron al refugio para asistirlo, pero a primera hora de la mañana se volvió a sentir mal, por lo que se llamó de nuevo a los profesionales que, finalmente, constataron el fallecimiento del hombre.

Seguí leyendo Muerte en refugio del Mides: informe del Ministerio dice que dos equipos médicos vieron al hombre y no aconsejaron su traslado

El diagnóstico indicó que tenía golpes y hematomas en varias partes del cuerpo y fue catalogado como muerte dudosa (en cuanto a la causa del deceso).

Policía Científica realizó las pericias correspondientes y ahora la Policía y el Ministerio de Desarrollo Social trabajan en el caso para establecer las circunstancias de la muerte del hombre.