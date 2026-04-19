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golfo de omán

Trump dice que un buque destructor de EEUU atacó nave de carga iraní que trató de evadir el bloqueo

El carguero Touska, con bandera iraní, "intentó evadir nuestro bloqueo marítimo y las cosas no le salieron bien", dijo el presidente estadounidense.

Foto: Armada de EEUU vía AFP.

Foto: Armada de EEUU vía AFP.

La Armada estadounidense abrió fuego en el Golfo de Omán contra un carguero iraní y tomó el control del mismo luego de que la nave intentara romper el bloqueo estadounidense a los puertos de Irán, afirmó en sus redes el presidente Donald Trump.

El carguero Touska, con bandera iraní, "intentó evadir nuestro bloqueo marítimo y las cosas no les salieron bien", escribió el presidente estadounidense.

Un destructor estadounidense interceptó el carguero "en el Golfo de Omán y le advirtió que se detuviera", pero ante la negativa de la tripulación, el buque de guerra disparó contra la sala de máquinas.

AFP
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Ahora "tenemos la custodia total del buque", aseguró Trump.

El Touska está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló.

Según los últimos datos disponibles del sitio web Marine Traffic, el portacontenedores Touska, que zarpó de Malasia el 12 de abril, se encontraba a unos 45 km de la costa sur de Irán, cerca de la ciudad de Chabahar, unas seis horas antes del anuncio de Trump.

De acuerdo a las cifras publicadas el sábado por la mañana por el ejército estadounidense, desde el inicio del bloqueo a los puertos iraníes el 13 de abril, "23 buques han acatado las órdenes de las fuerzas estadounidenses de regresar".

Irán levantó el viernes el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, pero el sábado anunció que recuperaba el "control estricto" del estrecho en respuesta a la decisión estadounidense de mantener el bloqueo de sus puertos.

En un mensaje anterior publicado el domingo por la mañana en Truth Social, Trump acusó a Teherán de violar el alto el fuego al lanzar ataques el sábado en el estrecho de Ormuz, dirigidos, según dijo, contra un buque francés y otro británico, entre otros.

Un buque de CMA CGM "fue objeto de disparos de advertencia ayer (sábado)" en el estrecho de Ormuz, informó el grupo naviero francés a la AFP el domingo.

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