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CANELONES

Padres detienen a un adolescente armado en la puerta del liceo de Barros Blancos

Varios padres que estaban en el liceo de Barros Blancos lo detuvieron y le quitaron el arma. El adolescente tenía una pistola de aire comprimido sin cargar, dijo luego la Policía.

Padres y madres se movilizaron este martes en la puerta del liceo de Barros Blancos.&nbsp;

Padres y madres se movilizaron este martes en la puerta del liceo de Barros Blancos. 

Liceo de Barros Blancos. Foto: archivo Subrayado.

Liceo de Barros Blancos. Foto: archivo Subrayado.

Padres de alumnos del liceo de Barros Blancos, en Canelones, detuvieron a un adolescente que estaba en la puerta del centro de estudios con un arma.

Ocurrió el lunes, y según dijo luego el director de Policía Nacional José Azambuya, el arma que le quitaron los padres al menor era una pistola de aire comprimido, y no estaba cargada.

“No está catalogada como un arma de fuego. Es de aire comprimido, no tenía el cargador de gas ni proyectiles”, dijo el jerarca policial en rueda de prensa.

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Los padres salieron del liceo alertados por un enfrentamiento entre jóvenes. Allí vieron que uno de ellos tenía el arma en la mano y se abalanzaron sobre él para quitársela.

Según contaron los padres, el adolescente pedía que lo dejaran ir, pero ellos lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

Azambuya explicó luego que el menor fue conducido a Fiscalía y el arma fue incautada. Los padres que detuvieron y desarmaron al adolescente fueron a declarar a la seccional.

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