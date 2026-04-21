Banco Central identificó presiones inflacionarias y mantuvo la tasa de interés

El Comité de Política Monetaria del Banco Central (BCU) resolvió mantener en 5,75% la Tasa de Política Monetaria (TPM). En su comunicado argumenta que la inflación subyacente -que excluye precios volátiles y rubros administrados- “se aceleró hasta 3,5%”. Agrega además, que “los indicadores de actividad económica muestran señales de mejora en el primer trimestre de 2026, impulsados por el consumo privado”.

Además, destaca que las expectativas de inflación de los analistas y operadores financieros primarios continúan alineadas con la meta de 4,5%, mientras que las de los empresarios permanecieron estables en 5%.

El BCU señala que “el precio del petróleo se mantiene por encima de los niveles previos al inicio del conflicto en Medio Oriente y se incrementan los costos logísticos, lo que genera presiones inflacionarias a nivel global”. Remarca, sin embargo, que con expectativas ancladas e inflación baja “la política monetaria está sólida para enfrentar los riesgos inflacionarios”.