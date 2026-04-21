El Comité de Política Monetaria del Banco Central (BCU) resolvió mantener en 5,75% la Tasa de Política Monetaria (TPM). En su comunicado argumenta que la inflación subyacente -que excluye precios volátiles y rubros administrados- “se aceleró hasta 3,5%”. Agrega además, que “los indicadores de actividad económica muestran señales de mejora en el primer trimestre de 2026, impulsados por el consumo privado”.
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Banco Central identificó presiones inflacionarias y mantuvo la tasa de interés
La Tasa de Política Monetaria (TPM) se mantuvo en 5,75%, ante el aumento de la inflación subyacente y el aumento del petróleo, entre otros factores.
Además, destaca que las expectativas de inflación de los analistas y operadores financieros primarios continúan alineadas con la meta de 4,5%, mientras que las de los empresarios permanecieron estables en 5%.
El BCU señala que “el precio del petróleo se mantiene por encima de los niveles previos al inicio del conflicto en Medio Oriente y se incrementan los costos logísticos, lo que genera presiones inflacionarias a nivel global”. Remarca, sin embargo, que con expectativas ancladas e inflación baja “la política monetaria está sólida para enfrentar los riesgos inflacionarios”.
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