WASHINGTON

Donald Trump dice que Estados Unidos estudia una "toma de control amistosa" de Cuba

El secretario de Estado Marco Rubio declaró el miércoles que Cuba necesitaba un "cambio radical", poco después de que Estados Unidos flexibilizara sus restricciones a las exportaciones de petróleo a la isla.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que estudia una "toma de control amistosa" de Cuba, en momentos en que Washington presiona a la isla comunista.

"El gobierno cubano está hablando con nosotros y tiene problemas muy serios, como ustedes saben. No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba", declaró el presidente estadounidense a la prensa al salir de la Casa Blanca para un viaje a Texas.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró el miércoles que Cuba necesitaba un "cambio radical", poco después de que Estados Unidos flexibilizara sus restricciones a las exportaciones de petróleo a la isla, que atraviesa una grave crisis económica, por "razones humanitarias".

Donald Trump afirma que el líder supremo Alí Jamenei está muerto tras ataques de Estados Unidos e Israel a Irán

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo energético a Cuba desde enero, alegando la "amenaza excepcional" que la isla comunista, ubicada a solo 150 km de la costa de Florida, representa para la seguridad nacional estadounidense.

Rubio formuló esas declaraciones en una cumbre de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) en el archipiélago de San Cristóbal y Nieves.

Según el Miami Herald, al margen de ese encuentro funcionarios estadounidenses cercanos al secretario de Estado se reunieron el miércoles con Raúl Rodríguez Castro, nieto del exlíder cubano Raúl Castro.

Rodríguez Castro no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno cubano, pero es considerado una figura influyente en la isla.

El medio de comunicación Axios ya había informado la semana pasada que Rubio, nacido en Estados Unidos pero de padres cubanos, había estado en contacto con Rodríguez Castro.

FUENTE: AFP

