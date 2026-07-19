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estadio en nueva york

Trump e Infantino recibieron abucheos en la final del Mundial

Trump y el dirigente italo-suizo fueron recibidos con abucheos cuando las pantallas gigantes del estadio los mostraron.

Foto: AFP.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, y el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, fueron abucheados por el público del MetLife Stadium, donde se disputó el domingo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Trump y el dirigente italo-suizo fueron recibidos con abucheos cuando las pantallas gigantes del estadio mostraron su entrada al terreno de juego para entregar el trofeo a España, que venció a Argentina 1-0 en la prórroga.

Foto: AFP.

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Trump entregó el máximo trofeo del fútbol a los españoles.

Foto: AFP. Lionel Messi, Argentina.
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