Trump e Infantino recibieron abucheos en la final del Mundial

Foto: AFP. Foto: AFP.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, fueron abucheados por el público del MetLife Stadium, donde se disputó el domingo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Trump y el dirigente italo-suizo fueron recibidos con abucheos cuando las pantallas gigantes del estadio mostraron su entrada al terreno de juego para entregar el trofeo a España, que venció a Argentina 1-0 en la prórroga.

Foto: AFP. Trump entregó el máximo trofeo del fútbol a los españoles.

Estados Unidos fue organizador del Mundial, junto a México y Canadá.