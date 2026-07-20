Los homicidios aumentaron 21,2% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo período de 2025

El Ministerio del Interior presentó este lunes las cifras de delitos del primer semestre, que indica un aumento de 6,6% en los homicidios.

El Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior dio a conocer este lunes las cifras de homicidios del primer semestre del año, que dio un incremento de 6,6%.

En el primer semestre de 2026, se registraron 195 homicidios, frente a los 183 del mismo período del año pasado. Fueron 12 homicidios más, un incremento de 6,6% en la comparación interanual.

Pero si los primeros seis meses de este año se dividen en dos trimestres, las cifras oficiales dan una caída de 6,1%, 92 en los primeros tres meses de 2026 y de 98 en el mismo período de 2025. Fueron 33 en enero, 28 en febrero y 31 en marzo, frente a 34, 32 y 32, en los mismos meses del año pasado.

En el segundo trimestre de 2026, las cifras fueron las siguientes: 32 homicidios en abril, 38 en mayo y 33 en junio; 103 homicidios, frente a los 27, 29 y 29, en total, 85, registrados en iguales meses del año pasado. El incremento interanual es de 21,2%.