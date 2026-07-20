El Ministerio del Interior presentó este lunes las cifras de delitos del primer semestre, que indica un aumento de 6,6% en los homicidios.
Los homicidios aumentaron 21,2% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo período de 2025
Las cifras oficiales del primer semestre dan una caída de 6,1% entre enero y marzo, pero un incremento interanual de 21,2% en los meses de abril, mayo y junio.
El Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior dio a conocer este lunes las cifras de homicidios del primer semestre del año, que dio un incremento de 6,6%.
En el primer semestre de 2026, se registraron 195 homicidios, frente a los 183 del mismo período del año pasado. Fueron 12 homicidios más, un incremento de 6,6% en la comparación interanual.
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Pero si los primeros seis meses de este año se dividen en dos trimestres, las cifras oficiales dan una caída de 6,1%, 92 en los primeros tres meses de 2026 y de 98 en el mismo período de 2025. Fueron 33 en enero, 28 en febrero y 31 en marzo, frente a 34, 32 y 32, en los mismos meses del año pasado.
En el segundo trimestre de 2026, las cifras fueron las siguientes: 32 homicidios en abril, 38 en mayo y 33 en junio; 103 homicidios, frente a los 27, 29 y 29, en total, 85, registrados en iguales meses del año pasado. El incremento interanual es de 21,2%.
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