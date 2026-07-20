RECIBÍ EL NEWSLETTER
DATOS OFICIALES

Los homicidios aumentaron 21,2% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo período de 2025

Las cifras oficiales del primer semestre dan una caída de 6,1% entre enero y marzo, pero un incremento interanual de 21,2% en los meses de abril, mayo y junio.

Foto: Miguel Chagas, Subrayado.

Foto: Miguel Chagas, Subrayado.

El Ministerio del Interior presentó este lunes las cifras de delitos del primer semestre, que indica un aumento de 6,6% en los homicidios.

El Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior dio a conocer este lunes las cifras de homicidios del primer semestre del año, que dio un incremento de 6,6%.

En el primer semestre de 2026, se registraron 195 homicidios, frente a los 183 del mismo período del año pasado. Fueron 12 homicidios más, un incremento de 6,6% en la comparación interanual.

ojeda considero dramatico aumento de homicidios: el gobierno esta perdiendo fuertemente guerra contra el narco
Seguí leyendo

Ojeda consideró "dramático" aumento de homicidios: el gobierno "está perdiendo fuertemente" guerra contra el narco

Pero si los primeros seis meses de este año se dividen en dos trimestres, las cifras oficiales dan una caída de 6,1%, 92 en los primeros tres meses de 2026 y de 98 en el mismo período de 2025. Fueron 33 en enero, 28 en febrero y 31 en marzo, frente a 34, 32 y 32, en los mismos meses del año pasado.

En el segundo trimestre de 2026, las cifras fueron las siguientes: 32 homicidios en abril, 38 en mayo y 33 en junio; 103 homicidios, frente a los 27, 29 y 29, en total, 85, registrados en iguales meses del año pasado. El incremento interanual es de 21,2%.

Temas de la nota

Lo más visto

Advertencia amarilla del Inumet por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Foto: archivo.
SIGUE EL MAL TIEMPO

Inumet actualiza la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Domingo lluvioso y frío con lluvias y lloviznas aisladas: mirá el pronóstico de Nubel Cisneros
montevideo

Dos detenidos por golpear a un chofer de Copsa tras una discusión de tránsito en 8 de Octubre
Fue 1 a 0 en el alargue

España campeón Mundial de punta a punta tras ganar la final a Argentina
policía fuera de peligro

Un policía fue baleado cuando se enfrentó delincuentes que rapiñaban una casa en Jardines del Hipódromo

Te puede interesar

Homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre; Montevideo y Canelones concentran el incremento video
DATOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre; Montevideo y Canelones concentran el incremento
Foto: Miguel Chagas, Subrayado.
DATOS OFICIALES

Los homicidios incrementaron 21,2% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo período de 2025
Bajan las rapiñas, los hurtos, el robo de vehículos y el abigeato, según datos del Ministerio del Interior
CIFRAS OFICIALES DE DENUNCIAS

Bajan las rapiñas, los hurtos, el robo de vehículos y el abigeato, según datos del Ministerio del Interior

Dejá tu comentario