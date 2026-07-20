¡España, de fiesta! Los campeones del mundo comienzan su gira triunfal por Madrid

Los jugadores de la selección de fútbol de España, flamante campeona del mundo tras derrotar a Argentina, fueron recibidos por el rey, primera parada de su gira triunfal de este lunes por Madrid, en cuyas calles los recibirán como héroes miles de hinchas.

Pocas horas después de haber aterrizado en Madrid desde Estados Unidos con el trofeo dorado, los miembros de La Roja acudieron al palacio de la Zarzuela, donde el rey Felipe VI les agradeció el triunfo, que a su juicio es el de todo un país.

"Cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España", les dijo el jefe de Estado a los campeones del mundo, encabezados por el capitán del equipo y mejor futbolista del certamen Rodri Hernández y el seleccionador Luis de la Fuente,

Fue la primera parada del apretado programa de La Roja, que luego será recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa.

Acto seguido, iniciarán un desfile por las calles de Madrid a bordo de un autobús descapotado, para que la afición pueda saludar a los jugadores, entre ellos la estrella Lamine Yamal y el goleador de la final, Ferran Torres.

Recorrerán grandes avenidas de la capital española hasta llegar a la plaza de Cibeles, sede del ayuntamiento de Madrid, donde tendrá lugar una ceremonia de homenaje en un ambiente que se anuncia electrizante.

"Una celebración se merece"

Foto: AFP.

Algunos aficionados, radiantes pese a la corta noche, planean celebrar este lunes, como Bruno González del Yerro, un hombre de 32 años que trabaja en finanzas y que afirma a la AFP que habrá que "celebrarlo de alguna manera", ya que "esto solo ocurre cada cuatro años y España llevaba como catorce años sin ganarlo. ¡Por lo menos una celebración se merece!".

Tras una larga noche de fiesta, Tomás Hernanz, un estudiante de bachillerato de 18 años, lleva la bandera roja y amarilla de España anudada sobre los hombros. Su plan es "pasar todo el día por Madrid" y disfrutar de "un sentimiento que queremos vivir ahora y no nos vamos a arrepentir".

"Estaré preparado para recibir a nuestros campeones", dice José Márquez, un militar de 37 años que intenta como puede disimular el cansancio: "A las 2 me acosté así que vengo con un poquito de sueño, pero merece la pena".

En cuanto sonó el pitido final, ya entrada la noche del domingo, España entera estalló de alegría tras este título, celebrado en una noche de júbilo. Una velada, sin embargo, ensombrecida por la muerte de un adolescente de 13 años en la provincia de Salamanca (oeste) al derrumbarse una fuente a la que se había subido con otras personas.

Superioridad

Con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, abucheado cuando saltó al césped acompañado por el patrón de la FIFA, Gianni Infantino, para la ceremonia de premiación, la Roja derrotó a Argentina con un solitario gol de Torres en el minuto 106.

La superioridad de la Roja en el torneo quedó reflejada en los premios: el capitán Rodri Hernández fue designado el mejor futbolista de la competición; el defensa Pau Cubarsí (19 años) el premio al mejor joven y el portero Unai Simón el Guante de Oro, al recibir un solo gol en todo el certamen (en cuartos frente a Bélgica).

Pese a la derrota, los argentinos también salieron a festejar, con miles de personas en el Obelisco de Buenos Aires y un mensaje: "¡Gracias igual!".

Sin el capitán Lionel Messi y con la ausencia de otros jugadores, parte de la selección argentina y su cuerpo técnico regresa a Buenos Aires, en un avión que arribará al aeropuerto internacional de Ezeiza hacia las 18:30 locales (misma hora que en Uruguay).

La Albiceleste debe ya pensar en el futuro. Lionel Messi, a los 39 años, jugó el que debería ser su último partido en un Mundial, mientras que el DT Lionel Scaloni no aseguró su continuidad más allá de diciembre, cuando se le vence el contrato.

FUENTE: AFP.