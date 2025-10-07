RECIBÍ EL NEWSLETTER
declaración del presidente

Trump dice que ve una "posibilidad real" de concluir un acuerdo de paz para Gaza

"Estamos muy cerca de conseguir un acuerdo sobre Medio Oriente que llevará paz a Medio Oriente", dijo Trump en un discurso este martes.

Foto: AFP. Donald Trump, presidente de EEUU.

Foto: AFP. Donald Trump, presidente de EEUU.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este martes que hay una "posibilidad real" de un acuerdo de paz para Gaza, en momentos en que negociadores de Israel y el movimiento islamista Hamás mantienen discusiones indirectas en Egipto.

En declaraciones a la prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump agregó que negociadores estadounidenses están involucrados en las discusiones, que coinciden con el segundo aniversario del ataque de Hamás que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza.

"Estamos muy cerca de conseguir un acuerdo sobre Medio Oriente que llevará paz a Medio Oriente", dijo Trump, quien estaba acompañado por el primer ministro canadiense Mark Carney.

Imagen: AFP. Donald Trump y Luis Inácio Lula da Silva.
Seguí leyendo

Lula y Trump conversaron por teléfono en "tono amistoso" y acordaron encontrarse pronto

"Hay una posibilidad real de que podamos hacer algo", agregó, insistiendo en que Estados Unidos quiere la "liberación de los rehenes inmediatamente".

Uno de los puntos clave del plan de paz es la liberación de los rehenes israelíes en Gaza a cambio de palestinos presos en cárceles de Israel.

Los principales cabos sueltos que plantea la propuesta de Trump son el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes de este territorio palestino.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado.
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria
A PARTIR DE ESTE MARTES

"Le decimos adiós al frío", dijo Nubel Cisneros y anunció que temperaturas superarán los 30° en el norte
ADES

Sindicato de Secundaria convoca a un paro este martes en Montevideo por un liceo de bachillerato en La Teja
en artigas

Un hombre violó a su hijastra de 12 años, la embarazó y fue imputado por reiterados abusos sexuales
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR

Crearon una empresa ficticia, sacaron préstamo y se beneficiaron del BPS: pareja fue condenada en Rivera

Te puede interesar

Sindicato de TCP rechazó levantar medidas y actividad en Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo sigue paralizada
CONFLICTO EN EL PUERTO

Sindicato de TCP rechazó levantar medidas y actividad en Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo sigue paralizada
Condenaron a un hombre que en 2023 mató a su vecina de 30 años frente a los hijos en Río Negro
RÍO NEGRO

Condenaron a un hombre que en 2023 mató a su vecina de 30 años frente a los hijos en Río Negro
Foto: Subrayado. Policía trabajaba el día del atentado a Mónica Ferrero, sobre uno de los autos usados por los delincuentes.
un detenido y un recluso conducido

Son padre e hijo los dos nuevos hombres que declaran en Fiscalía por el atentado contra Ferrero