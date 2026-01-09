RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTADOS UNIDOS / VENEZUELA

Trump dice que canceló un segundo ataque a Venezuela tras la decisión del régimen de liberar presos políticos

“Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos”, dijo Trump, y agregó que “por esta cooperación he cancelado la segunda oleada de ataques esperada”.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este viernes que canceló una segunda oleada de ataques contra Venezuela tras la liberación de "grandes cantidades" de presos políticos en ese país.

"Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están 'Buscando la Paz' (...) por esta cooperación he cancelado la segunda oleada de ataques esperada", escribió el presidente en un mensaje publicado en la plataforma Truth.

Allí agregó que las grandes compañías petroleras invertirán "al menos 100 mil millones de dólares" en Venezuela, y que se reunirá con esas empresas este mismo viernes en la Casa Blanca.

Por orden de Trump, el sábado 3 de enero un comando especial del ejército de Estados Unidos capturó por la fuerza en Caracas a Nicolás Maduro y los llevó a Nueva York junto a su esposa Cilia Flores. Estados Unidos acusa a Maduro de narcotráfico y terrorismo.

Tras esta intervención armada, la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina, y dijo estar dispuesta a trabajar y colaborar con Estados Unidos, incluso en la comercialización del petróleo venezolano.

Cinco días después, el régimen chavista decidió (el jueves) liberar a una “cantidad importante” de presos políticos, dijo el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) Jorge Rodríguez.

