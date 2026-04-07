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MEDIO ORIENTE

Trump deja la puerta abierta a acuerdo de última hora por reapertura del estrecho de Ormuz

Pakistán presentó una propuesta para que se retrase dos semanas el ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos a Irán.

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La Casa Blanca afirmó que estaba al corriente y que respondería a la propuesta de Pakistán, que ha intentado mediar tras más de cinco semanas de conflicto en Oriente Medio.

"Los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución pacífica a la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de forma constante, firme y contundente, con el potencial de conducir a resultados sustanciales en un futuro próximo", escribió el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en X.

Donald Trump. Foto: AFP
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Donald Trump advierte que "una civilización entera morirá" a falta de acuerdo con Irán

Sharif pidió a Trump que retrase dos semanas el ultimátum, fijado a la medianoche del martes, para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, paso crucial para el comercio mundial de petróleo cerrado por Teherán en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

Trump advirtió que "una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá".

No dio detalles, pero ya había dicho que su ejército podría bombardear puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles iraníes hasta devolver a la república islámica a la "edad de piedra".

El lunes, afirmó que la propuesta de alto el fuego temporal que circula es insuficiente.

Irán rechaza la presión de Washington.

Según los medios estatales, las autoridades no quieren un simple alto el fuego, sino el fin de la guerra desatada el 28 de febrero.

Lejos de darse por vencidos, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, han amenazado con llevar a cabo acciones contra infraestructuras que "privarán a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años".

Antes de que se cumpla el plazo, Kuwait instó a la población a permanecer en sus hogares a partir de medianoche y el principal puerto de Baréin suspenderá temporalmente sus operaciones.

"Solo el presidente sabe"

En Truth Social, Trump dejó la puerta abierta a un acuerdo de última hora.

"Ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso ¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche", escribió Trump usando mayúsculas como suele hacer.

De visita en Budapest, su vicepresidente, JD Vance, previó intensas negociaciones en las próximas horas pero advirtió que Washington tiene "herramientas" que por el momento no ha usado.

Unas declaraciones que, según una publicación de una cuenta vinculada a la excandidata demócrata Kamala Harris, comportarían implícitamente un eventual uso de armas nucleares.

La Casa Blanca desmintió tajantemente esta alternativa en la red social X: "Literalmente nada de lo que @VP [JD Vance] dijo 'da a entender' eso, absolutos bufones".

"Solo el presidente sabe" lo que hará con Irán, insistió por su parte la portavoz Karoline Leavitt.

China y Rusia vetan resolución para desbloqueo del estrecho

Irán estaría dispuesto a levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz, imponiendo un derecho de paso de 2 millones de dólares por barco, que compartiría con el sultanato de Omán, situado al otro lado de la vía marítima, escribió el New York Times.

De momento, la república islámica sigue atacando a diario a los países del Golfo, a los que acusa de ayudar a Estados Unidos.

En Nueva York, Rusia y China hicieron uso de su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para echar por tierra una propuesta de resolución para exigir el desbloqueo del estrecho de Ormuz y promover la escolta de buques.

FUENTE: AFP

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