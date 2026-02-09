Trump criticó el show de Bad Bunny en el Super Bowl y lo calificó como "uno de los peores de la historia"

Fotos: AFP. Donald Trump y Bad Bunny. Polémica por Super Bowl.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny durante el Super Bowl LX y lo calificó como “absolutamente terrible” y “uno de los peores de la historia”. A través de la red social Truth Social, el mandatario expresó su rechazo al recital y sostuvo que “nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo”.

En su publicación, Trump afirmó que el show “no tiene sentido”, lo consideró “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos” y señaló que no representa los estándares de “éxito, creatividad ni excelencia” del país. También cuestionó el baile del artista, al que describió como “repugnante”, especialmente para los niños que siguieron el espectáculo en Estados Unidos y en el resto del mundo.

image El recital de Bad Bunny se dio en la edición 60 del Super Bowl, disputado en Santa Clara, California, ante más de 75.000 espectadores y con una audiencia televisiva superior a los 100 millones de personas. El artista puertorriqueño fue el primer intérprete principalmente en español en protagonizar el espectáculo de medio tiempo, que fue seguido también por Trump desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida.

Tras el show, el presidente volvió a expresarse en redes sociales, donde reiteró sus críticas y afirmó que el espectáculo fue “una bofetada” para el país. Además, cuestionó a los medios de comunicación y reclamó que la NFL reemplace “de inmediato” su nueva regla de inicio. En contraste, en San Juan, Puerto Rico, numerosos seguidores del artista se reunieron para ver el recital, que fue vivido como un motivo de orgullo. Con información de AFP.

