Trump anunció un acuerdo sobre Groenlandia y suspende la amenaza de nuevos aranceles a Europa

Desde el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, el presidente Donald Trump anunció que logró el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia y dio marcha atrás en su amenaza de imponer nuevos aranceles a varios países de Europa por su resistencia a ceder soberanía en la isla autónoma de Dinamarca.

Trump insiste en que esta isla del Ártico, rica en minerales, es vital para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN frente al avance en la región de China y Rusia.

Tras semanas de tensiones diplomáticas y nerviosismo en los mercados, el presidente de Estados Unidos afirmó que alcanzó un entendimiento con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una reunión celebrada al margen del foro.

Seguí leyendo Donald Trump firmó la carta fundadora de su Consejo de Paz, y dijo que coordinará con Naciones Unidas

“Creo que es un muy buen acuerdo para todos. Es una gran seguridad, una gran seguridad nacional e internacional. Es un acuerdo al que la gente se lanzó. Realmente fantástico para Estados Unidos. Obtiene todo lo que queríamos, incluyendo especialmente la verdadera seguridad nacional y la seguridad internacional”, dijo Trump a la prensa en Davos.

Poco después publicó un mensaje en la red Truth Social donde dice que “con base en este entendimiento”, no impondrá los aranceles a Europa que debían entrar en vigor el 1 de febrero.

Tras el anuncio, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca Lars Lokke Rasmussen, afirmó que Trump envió señales positivas, primero al descartar el uso de la fuerza y luego al retirar la amenaza de los aranceles.

Trump había pedido negociaciones inmediatas para discutir la adquisición de Groenlandia, pese a que Dinamarca insiste en que el territorio no está en venta. Desde la OTAN, su secretario general confirmó avances, aunque con cautela.

“Creo que fue una muy buena reunión esta noche, pero aún queda mucho trabajo por hacer”, dijo a la prensa Mark Rutte.

Mientras avanzan las negociaciones, en Groenlandia las autoridades difundieron esta semana consignas de preparación ante una eventual crisis, recomendando a la población almacenar alimentos para cinco días, agua potable, radios a pilas y equipos de caza y pesca.

La isla cuenta con unos 57.000 habitantes con una larga tradición de subsistencia ligada a la caza y la pesca, en un territorio cada vez más estratégico.

FUENTE: AFP