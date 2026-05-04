Trump amenaza con "borrar a Irán de la faz de la Tierra" si ataca barcos de Estados Unidos

Donald Trump lanzó una fuerte advertencia al asegurar que Irán sería “borrado de la faz de la Tierra” si ataca embarcaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz.

“Irán será borrado de la faz de la Tierra si atacan embarcaciones estadounidenses que participan en el Proyecto Libertad en el estrecho de Ormuz”, señaló en una entrevista con Fox News.

Afirmó que Estados Unidos está preparado para escalar. “Tenemos más armas y munición, y de un nivel mucho más alto que antes. Podemos usar todo eso y lo haremos si hace falta”, dijo.

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Y agregó: “Contamos con el mejor equipamiento. Tenemos recursos en todo el mundo. Disponemos de bases llenas de equipo. Podemos usar todo eso, y lo haremos si es necesario”.

En la misma entrevista, Trump señaló que Irán se ha vuelto “mucho más maleable” en las conversaciones.