RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPOSICIÓN

Da Silva criticó visita de Orsi al portaaviones de Estados Unidos por falta de autorización parlamentaria

"Violar la Constitución por un tema de debate de izquierda me parece una pésima decisión", dijo el senador blanco.

DA-SILVA-CRITICAS-ORSI-PORAAVIONES

El senador Sebastián Da Silva dijo que el ingreso de tropas estadounidenses debió haber sido autorizado por el Parlamento.

"Es una telenovela típica de este gobierno. La Constitución es clara en su artículo 85. La Asamblea General es por ley que se tiene que autorizar el ingreso de tropas. Es claro, más viejo que el agujero del mate. Advertidos fueron. El 6 de abril. Que venía el portaaviones era sabido, conocido por todos. Y se hicieron los chanchos rengos y ahora entendemos por qué. Porque es muy difícil explicar cómo un 1 de mayo vas a cantar la Internacional en un Día de los Trabajadores antiimperialista y después que relajaste todo al gobierno de Donald Trump, vas tranquilamente a uno de los emblemas más imperialistas que tienen los gobiernos americanos como son sus portaaviones", dijo Da Silva.

El cuestionamiento principal es por "los soldados que ingresaron a llevar al presidente de la República" y aseguró que el oficialismo no cumplió con la Constitución "por vergüenza".

da silva sobre aumento de combustibles: nadie se atrevio a aumentar 21% en 30 dias el precio del gasoil, eso tiene efectos devastadores
Seguí leyendo

Da Silva sobre aumento de combustibles: "Nadie se atrevió a aumentar 21% en 30 días el precio del gasoil, eso tiene efectos devastadores"

"Violar la Constitución por un tema de debate de izquierda me parece una pésima decisión", remarcó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BATLLE Y ORDOÑEZ Y CÁDIZ

Un auto chocó contra una columna y sus ocupantes lograron salir antes de que esta cayera sobre el vehículo
combustibles

Cae el precio del petróleo tras nueva propuesta de paz de Irán
SISTEMA PREVISIONAL

Gobierno estima que 30% de los trabajadores se podría beneficiar de una jubilación anticipada a los 60 años
DESDE EL LUNES 4 DE MAYO

Montevideo fiscalizará desde el lunes con cámaras fijas y móviles el correcto uso de contenedores de residuos, y advierte por multas
POR LA CALLE JOSÉ CASTRO

Fueron interceptados y llevaban droga en el auto: a uno lo liberaron y el otro está a disposición de Fiscalía

Te puede interesar

Moisés Martínez permanecerá internado en el Hospital Pasteur para su contención
TIENE ARRESTO DOMICILIARIO

Moisés Martínez permanecerá internado en el Hospital Pasteur para su contención
PIT-CNT rechaza visita de Orsi a portaaviones de Estados Unidos: es contraria a los valores por la paz y contra la guerra
CRÍTICAS DE LA CENTRAL SINDICAL AL MANDATARIO

PIT-CNT rechaza visita de Orsi a portaaviones de Estados Unidos: es "contraria a los valores por la paz y contra la guerra"
Yamandú Orsi visitó portaaviones de Estados Unidos: Una forma de concebir la defensa bastante diferente, dijo video
GOBIERNO

Yamandú Orsi visitó portaaviones de Estados Unidos: "Una forma de concebir la defensa bastante diferente", dijo

Dejá tu comentario