El senador Sebastián Da Silva dijo que el ingreso de tropas estadounidenses debió haber sido autorizado por el Parlamento.
Da Silva criticó visita de Orsi al portaaviones de Estados Unidos por falta de autorización parlamentaria
"Violar la Constitución por un tema de debate de izquierda me parece una pésima decisión", dijo el senador blanco.
"Es una telenovela típica de este gobierno. La Constitución es clara en su artículo 85. La Asamblea General es por ley que se tiene que autorizar el ingreso de tropas. Es claro, más viejo que el agujero del mate. Advertidos fueron. El 6 de abril. Que venía el portaaviones era sabido, conocido por todos. Y se hicieron los chanchos rengos y ahora entendemos por qué. Porque es muy difícil explicar cómo un 1 de mayo vas a cantar la Internacional en un Día de los Trabajadores antiimperialista y después que relajaste todo al gobierno de Donald Trump, vas tranquilamente a uno de los emblemas más imperialistas que tienen los gobiernos americanos como son sus portaaviones", dijo Da Silva.
El cuestionamiento principal es por "los soldados que ingresaron a llevar al presidente de la República" y aseguró que el oficialismo no cumplió con la Constitución "por vergüenza".
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"Violar la Constitución por un tema de debate de izquierda me parece una pésima decisión", remarcó.
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