RECIBÍ EL NEWSLETTER
internacionales

Trump afirma que "Irán será golpeado muy fuertemente" y empezó a utilizar bases militares de Reino Unido

Trump escribió su mensaje horas después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijera que su país nunca se rendiría ante Israel y Estados Unidos.

trump-1-de-marzo-2026-afp

El presidente Donald Trump dijo este sábado que Estados Unidos golpeará a Irán "muy fuertemente hoy", y amenazó con ampliar los ataques para incluir nuevos objetivos.

"¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento", amenazó.

trump afirma que iran sera golpeado muy fuertemente este sabado
Seguí leyendo

Trump afirma que "Irán será golpeado muy fuertemente" este sábado

Trump escribió su mensaje horas después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijera que su país nunca se rendiría ante Israel y Estados Unidos.

Este último comenzó a utilizar bases militares británicas para llevar a cabo operaciones defensivas en la guerra en Oriente Medio, confirmó este sábado el ministro de Defensa de Reino Unido.

"Estados Unidos comenzaron a utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas destinadas a impedir que Irán lance misiles en la región", indicó el ministerio en X.

Bombarderos B1 estadounidenses aterrizaron en la base de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, constató la AFP el sábado.

Estados Unidos e Israel comenzaron su guerra contra Irán el 28 de febrero, y desde entonces Teherán ha respondido con ataques de misiles y drones contra Israel y contra intereses estadounidenses en países de la región, principalmente en el Golfo.

Pezeshkian, en un discurso transmitido por la televisión estatal, pidió disculpas a los Estados del Golfo cercanos por las represalias de Irán, y añadió que Teherán no apuntaría contra sus vecinos a menos que los ataques se originaran en sus territorios.

Trump, en su publicación, hizo referencia a las disculpas de Pezeshkian y dijo que Irán "se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, y prometió que ya no les disparará más".

"Esta promesa solo la hizo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel", escribió Trump.

"Irán ya no es el 'matón de Oriente Medio, ahora es, en cambio, '¡EL PERDEDOR DE ORIENTE MEDIO!', y lo será durante muchas décadas, hasta que se rinda o, más posiblemente, colapse por completo".

Temas de la nota

Lo más visto

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Caballo destrozó bicicleta de deportista profesional que entrenaba para la Vuelta Ciclista
MONTEVIDEO

Caso del adolescente encontrado muerto pasó a ser investigado por Homicidios; el padre está detenido
PUNTA DE RIELES

Usó cédulas de otras personas, falsificó sus firmas y obtuvo préstamos por casi 600.000 pesos; fue detenida
COMUNICADO

Falck Latam aclara que despidos en UCM serán en el ámbito administrativo y no se verá afectada la calidad del servicio

Te puede interesar

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
Archivo
salud

Proyecto propone que licencia maternal en prematuros comience a contabilizarse al finalizar la internación
Accidente de tránsito fatal en Villa Colón, motociclista chocó contra auto y perdió la vida
policiales

Accidente de tránsito fatal en Villa Colón, motociclista chocó contra auto y perdió la vida

Dejá tu comentario