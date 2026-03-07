Trump afirma que "Irán será golpeado muy fuertemente" y empezó a utilizar bases militares de Reino Unido

El presidente Donald Trump dijo este sábado que Estados Unidos golpeará a Irán "muy fuertemente hoy", y amenazó con ampliar los ataques para incluir nuevos objetivos.

"Bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento", amenazó.

Trump escribió su mensaje horas después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijera que su país nunca se rendiría ante Israel y Estados Unidos.

Este último comenzó a utilizar bases militares británicas para llevar a cabo operaciones defensivas en la guerra en Oriente Medio, confirmó este sábado el ministro de Defensa de Reino Unido.

"Estados Unidos comenzaron a utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas destinadas a impedir que Irán lance misiles en la región", indicó el ministerio en X.

Bombarderos B1 estadounidenses aterrizaron en la base de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, constató la AFP el sábado.

Estados Unidos e Israel comenzaron su guerra contra Irán el 28 de febrero, y desde entonces Teherán ha respondido con ataques de misiles y drones contra Israel y contra intereses estadounidenses en países de la región, principalmente en el Golfo.

Pezeshkian, en un discurso transmitido por la televisión estatal, pidió disculpas a los Estados del Golfo cercanos por las represalias de Irán, y añadió que Teherán no apuntaría contra sus vecinos a menos que los ataques se originaran en sus territorios.

Trump, en su publicación, hizo referencia a las disculpas de Pezeshkian y dijo que Irán "se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, y prometió que ya no les disparará más".

"Esta promesa solo la hizo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel", escribió Trump.

"Irán ya no es el 'matón de Oriente Medio, ahora es, en cambio, '¡EL PERDEDOR DE ORIENTE MEDIO!', y lo será durante muchas décadas, hasta que se rinda o, más posiblemente, colapse por completo".