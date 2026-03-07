Trump afirma que "Irán será golpeado muy fuertemente" este sábado

El presidente Donald Trump dijo este sábado que Estados Unidos golpeará a Irán "muy fuertemente hoy", y amenazó con ampliar los ataques para incluir nuevos objetivos.

"Bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento", amenazó.

Seguí leyendo Trump afirma que "Irán será golpeado muy fuertemente" y empezó a utilizar bases militares de Reino Unido

Trump escribió su mensaje horas después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijera que su país nunca se rendiría ante Israel y Estados Unidos.

Estados Unidos e Israel comenzaron su guerra contra Irán el 28 de febrero, y desde entonces Teherán ha respondido con ataques de misiles y drones contra Israel y contra intereses estadounidenses en países de la región, principalmente en el Golfo.

Pezeshkian, en un discurso transmitido por la televisión estatal, pidió disculpas a los Estados del Golfo cercanos por las represalias de Irán, y añadió que Teherán no apuntaría contra sus vecinos a menos que los ataques se originaran en sus territorios.

Trump, en su publicación, hizo referencia a las disculpas de Pezeshkian y dijo que Irán "se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, y prometió que ya no les disparará más".

"Esta promesa solo la hizo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel", escribió Trump.

"Irán ya no es el 'matón de Oriente Medio, ahora es, en cambio, '¡EL PERDEDOR DE ORIENTE MEDIO!', y lo será durante muchas décadas, hasta que se rinda o, más posiblemente, colapse por completo".