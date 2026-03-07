Asesores del MEF alertan sobre aumento de gasto público y recomiendan medidas de ajuste

El Consejo Fiscal que asesora al Ministerio de Economía alertó sobre un aumento del gasto público por encima de lo previsto y aconsejó “prever desde ya la adopción prudente de medidas de ajuste de gasto discrecional en 2026 para ser desplegadas en cuanto sean necesarias”.

Además, recomendó tomar cuidados sobre el resultado del “Diálogo Social” para evitar que de ahí salgan medidas con “expansiones de cobertura o prestaciones sociales sin financiamiento permanente” lo que entiende que podría “implicar un deterioro persistente del resultado estructural”.

El informe, que fue entregado al Ministerio este viernes 6, sostiene que “dados los riesgos asociados al proceso de consolidación fiscal previsto en la programación del Presupuesto a partir de 2027, es especialmente importante que la gestión fiscal de 2026 sea de particular cautela”.

Los asesores ponen acento en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo presentará al Parlamento en junio y advierte: “históricamente, estas instancias han exhibido una dinámica predominantemente expansiva del gasto” y advierte que “es especialmente importante que la gestión fiscal de 2026 sea de particular cautela”. Dice que no hay margen para aumentar gastos salvo que se reduzcan en otra área del sector público.

El Consejo Fiscal Autónomo está integrado por Alfonso Capurro, Eduardo Fernández Arias y Jorge Roldós, con Ignacio Umpiérrez como Secretario Ejecutivo. El CFA es un organismo de carácter técnico e independiente, creado por ley, que asesora al Ministerio de Economía y Finanzas en política fiscal, evaluación de los riesgos a la estabilidad de las cuentas del Estado y sostenibilidad de la deuda pública.