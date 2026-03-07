RECIBÍ EL NEWSLETTER
economía

Asesores del MEF alertan sobre aumento de gasto público y recomiendan medidas de ajuste

Consejo Fiscal plantea cuidado con lo que surja del Diálogo Social y sostiene que no hay margen para seguir aumentando el gasto del Estado.

economia-mef.jpg

El Consejo Fiscal que asesora al Ministerio de Economía alertó sobre un aumento del gasto público por encima de lo previsto y aconsejó “prever desde ya la adopción prudente de medidas de ajuste de gasto discrecional en 2026 para ser desplegadas en cuanto sean necesarias”.

Además, recomendó tomar cuidados sobre el resultado del “Diálogo Social” para evitar que de ahí salgan medidas con “expansiones de cobertura o prestaciones sociales sin financiamiento permanente” lo que entiende que podría “implicar un deterioro persistente del resultado estructural”.

El informe, que fue entregado al Ministerio este viernes 6, sostiene que “dados los riesgos asociados al proceso de consolidación fiscal previsto en la programación del Presupuesto a partir de 2027, es especialmente importante que la gestión fiscal de 2026 sea de particular cautela”.

Archivo
Seguí leyendo

Proyecto propone que licencia maternal en prematuros comience a contabilizarse al finalizar la internación

Los asesores ponen acento en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo presentará al Parlamento en junio y advierte: “históricamente, estas instancias han exhibido una dinámica predominantemente expansiva del gasto” y advierte que “es especialmente importante que la gestión fiscal de 2026 sea de particular cautela”. Dice que no hay margen para aumentar gastos salvo que se reduzcan en otra área del sector público.

El Consejo Fiscal Autónomo está integrado por Alfonso Capurro, Eduardo Fernández Arias y Jorge Roldós, con Ignacio Umpiérrez como Secretario Ejecutivo. El CFA es un organismo de carácter técnico e independiente, creado por ley, que asesora al Ministerio de Economía y Finanzas en política fiscal, evaluación de los riesgos a la estabilidad de las cuentas del Estado y sostenibilidad de la deuda pública.

2026 03 06_ Informe del Consejo Fiscal Autonomo sobre el

Temas de la nota

Lo más visto

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Caballo destrozó bicicleta de deportista profesional que entrenaba para la Vuelta Ciclista
MONTEVIDEO

Caso del adolescente encontrado muerto pasó a ser investigado por Homicidios; el padre está detenido
PUNTA DE RIELES

Usó cédulas de otras personas, falsificó sus firmas y obtuvo préstamos por casi 600.000 pesos; fue detenida
COMUNICADO

Falck Latam aclara que despidos en UCM serán en el ámbito administrativo y no se verá afectada la calidad del servicio

Te puede interesar

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
Archivo
salud

Proyecto propone que licencia maternal en prematuros comience a contabilizarse al finalizar la internación
Accidente de tránsito fatal en Villa Colón, motociclista chocó contra auto y perdió la vida
policiales

Accidente de tránsito fatal en Villa Colón, motociclista chocó contra auto y perdió la vida

Dejá tu comentario