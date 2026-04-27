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Triple choque en la rambla de Punta Gorda: hubo lesionados leves y hay desvío hacia el este

El accidente ocurrió en el mismo lugar donde, en noviembre, fue instalado un radar de velocidad. Este lunes, una camioneta se cruzó a la senda contraria y provocó el choque.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un accidente de tránsito entre tres camionetas ocurrió en la tarde de este lunes en la rambla de Punta Gorda, en la esquina de José Cúneo Perinetti. Es en el mismo lugar donde, en noviembre de 2025, fue instalado un radar para controlar el exceso de velocidad.

Este lunes, una Volkswagen Saveiro gris que circulaba hacia el Centro cambió de senda y chocó contra una Lifan bordó que hizo un trompo, y también contra una Chevrolet blanca.

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Hubo un lesionado por vehículo: la conductora de la Saveiro fue trasladada, al igual que el conductor de la Lifan. En tanto, el conductor de la Chevrolet fue dado de alta en el lugar.

Hay desvío de tránsito para quienes circulan hacia el este: deben doblar a la izquierda al llegar a Ciudad de Guayaquil. En tanto, el tránsito hacia el Centro circula pero enlentecido.

En el lugar está prevista la repavimentación y otras obras para mejorar la circulación, según anunció la Intendencia de Montevideo tras varios accidentes, incluso con fallecidos, en el lugar.

Un auto que se observa en la escena, no estuvo involucrado. Su conductor vio lo ocurrido y se detuvo para auxiliar.

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