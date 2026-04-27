El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió este lunes en el Ministerio a representantes de los trabajadores de PedidosYa, en vista de nuevos homicidios que han ocurrido contra trabajadores de ese rubro en Montevideo.
Homicidios a repartidores: "Avanzamos en ideas concretas", valoró Negro tras reunirse con sindicato de PedidosYa
Tras homicidios a deliveries, el ministro del Interior recibió a representantes de trabajadores de PedidosYa.
Negro escribió en redes sociales: “Nos reunimos con representantes de la Unión de Trabajadores de PedidosYa, quienes compartieron su realidad laboral y sus principales necesidades en materia de seguridad. Avanzamos en ideas concretas para abordar la situación, y reafirmamos la importancia de una coordinación efectiva entre trabajadores y representantes del sector empresarial para brindar nuevas respuestas”.
Fue emplazado el adolescente de 16 años que se había entregado por el homicidio del repartidor en Carrasco Norte
Según transmitió Yornel Morales, integrante de la Unión de Trabajadores de PedidosYa, se creará una mesa de trabajo para seguir la situación. Agregó que se logró construir un canal de comunicación directamente con los organismos del Estado para trabajar en la seguridad de los repartidores.
Desde el 13 de abril hubo tres homicidios a repartidores: ese lunes, un trabajador de 62 años fue apuñalado en el Centro por el conductor de un auto con quien mantuvo una discusión; el viernes pasado a las cuatro de la madrugada, un repartidor de 21 años fue asesinado mientras iba en moto, en el Prado; y en la tarde noche, un delivery de 31 años, fue atacado de un disparo cuando entregaba un pedido en Carrasco Norte.
Dejá tu comentario