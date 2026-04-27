Homicidios a repartidores: "Avanzamos en ideas concretas", valoró Negro tras reunirse con sindicato de PedidosYa

Foto: Carlos Negro en X. Reunión con sindicato de trabajadores.

El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió este lunes en el Ministerio a representantes de los trabajadores de PedidosYa, en vista de nuevos homicidios que han ocurrido contra trabajadores de ese rubro en Montevideo.

Negro escribió en redes sociales: “Nos reunimos con representantes de la Unión de Trabajadores de PedidosYa, quienes compartieron su realidad laboral y sus principales necesidades en materia de seguridad. Avanzamos en ideas concretas para abordar la situación, y reafirmamos la importancia de una coordinación efectiva entre trabajadores y representantes del sector empresarial para brindar nuevas respuestas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNegro7/status/2048860258484076551&partner=&hide_thread=false Nos reunimos con representantes de la Unión de Trabajadores de PedidosYa, quienes compartieron su realidad laboral y sus principales necesidades en materia de seguridad.



Avanzamos en ideas concretas para abordar la situación, y reafirmamos la importancia de una coordinación… pic.twitter.com/H2X3Bs2xox — Carlos Negro (@CNegro7) April 27, 2026