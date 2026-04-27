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esquina cúneo perinetti

Triple choque en la rambla de Punta Gorda, donde instalaron un radar en noviembre: hubo lesionados leves

El accidente ocurrió en el mismo lugar donde, en noviembre, fue instalado un radar de velocidad. Este lunes, una camioneta se cruzó a la senda contraria y provocó el choque.

El accidente ocurrió en la rambla y José Cúneo Perinetti.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un accidente de tránsito entre tres camionetas ocurrió en la tarde de este lunes en la rambla de Punta Gorda, en la esquina de José Cúneo Perinetti. Es en el mismo lugar donde, en noviembre de 2025, fue instalado un radar para controlar el exceso de velocidad.

Este lunes, una Volkswagen Saveiro gris que circulaba hacia el Centro cambió de senda y chocó contra una Lifan bordó que hizo un trompo, y también contra una Chevrolet blanca.

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Hubo un lesionado por vehículo: la conductora de la Saveiro fue trasladada, al igual que el conductor de la Lifan. En tanto, el conductor de la Chevrolet fue dado de alta en el lugar.

Hubo un desvío de tránsito para quienes circulaban hacia el este. En tanto, el tránsito hacia el Centro circulaba pero enlentecido.

En el lugar está prevista la repavimentación y otras obras para mejorar la circulación, según anunció la Intendencia de Montevideo tras varios accidentes, incluso con fallecidos, en el lugar.

Un auto que se observa en la escena, no estuvo involucrado. Su conductor vio lo ocurrido y se detuvo para auxiliar.

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