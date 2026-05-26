Librerías independientes preocupadas por su situación, piden aprobación de proyecto de ley por precio único del libro

Librerías independientes emitieron un comunicado en el que expresaron preocupación por la situación que atraviesan, en lo que refiere a la competencia digital y a la venta en las grandes superficies. Además, piden que se apruebe un proyecto de ley sobre el precio único del libro.

"La situación es bastante complicada, es una bicicleta constante. Hace cosa de dos años nos juntamos 30 librerías independientes, firmamos una carta y fuimos a la Cámara Uruguaya del Libro para pedir que se evalúe la posibilidad de una ley de precio único. Ya existe en otros países donde se protege el libro", dijo Martín Seoane dijo a Subrayado.

El integrante de librerías independientes comentó que formaron una comisión que elaboró un anteproyecto de ley que fue presentado a la senadora del Frente Amplio, Blanca Rodríguez.

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"Por lo que nos enteramos no tuvo mucho eco entonces sacamos un comunicado para que ese proyecto tome otro impulso. Necesitamos que esta ley de precio único salga porque así se está haciendo muy difícil poder seguir subsistiendo", destacó.

Según indicó, la ley establece que se pueda realizar hasta un 10% de descuentos en libros, por lo menos los 18 meses desde que sale el libro o luego de su reedición.

"Después de esos 18 meses se puede hacer el descuento que se crea conveniente, siempre en el local físico. No abarca libros de texto ni libros usados (...) creemos que es un punto medio para que se pueda seguir accediendo a descuentos porque también tenemos la situación del país y del público, pero también que nos pueda permitir a nosotros seguir subsistiendo", dijo.