Tribunal supremo de Brasil ordena investigar posible financiación extranjera a campaña de Bolsonaro

Un juez del tribunal supremo de Brasil ordenó este martes a la policía investigar una posible financiación extranjera a la campaña del senador conservador Flávio Bolsonaro, derrotado en el balotaje del domingo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El magistrado Flávio Dino pidió investigar el "posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros" y otras formas de presunta interferencia electoral como "manipulaciones" en redes sociales, según la decisión consultada por la AFP.

Los brasileños eligieron el domingo para un cuarto mandato no consecutivo a Lula, frente al hijo del expresidente condenado Jair Bolsonaro, que habría representado un regreso de la derecha.

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Flávio Bolsonaro no ha reconocido el resultado del balotaje que permitirá al presidente izquierdista permanecer en el poder hasta 2030.

Lula denunció en la campaña supuestos intentos de interferencia por parte de su homólogo estadounidense Donald Trump y de Meta, dueña de Instagram, WhatsApp y Facebook.

La empresa niega las acusaciones pero reconoció fallas por motivos técnicos.

El juez Dino ordenó esclarecer si hubo negociaciones de dos empresarios brasileños para la financiación de la campaña de Bolsonaro con Rockbridge Network, una red conservadora de Estados Unidos.

Los investigadores deberán determinar si existen "elementos concretos que establezcan un vínculo entre las negociaciones relativas a la financiación política y los intereses económicos señalados en torno a las tierras raras y los minerales críticos" en Brasil, país que posee las mayores reservas mundiales por detrás de China.

Además, menciona "las asimetrías deliberadas y las manipulaciones algorítmicas por parte de empresas de internet con el objetivo de favorecer o perjudicar candidaturas en el proceso electoral brasileño".

Trump, aliado de Jair Bolsonaro, dijo el lunes que las elecciones brasileñas fueron "amañadas".

FUENTE: AFP.