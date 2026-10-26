Donald Trump dice que elecciones en Brasil fueron "amañadas" tras histórico triunfo de Lula

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que las elecciones en Brasil fueron "amañadas", tras la reelección del izquierdista Lula frente al conservador Flávio Bolsonaro, quien desconoce el resultado.

Luiz Inácio Lula da Silva, que el martes cumple 81 años, remontó contra todo pronóstico el balotaje el domingo tras perder la primera vuelta y mantuvo a Brasil como gran bastión de la izquierda en una región que gira mayoritariamente hacia la derecha.

Superó por casi cuatro puntos al senador, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

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"Yo no tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección amañada... Se veía tan corrupta, tan terrible", dijo el republicano a periodistas en Washington.

Dirigentes mundiales saludaron este lunes la histórica reelección para un cuarto mandato de Lula, incluidos aliados de Trump en América Latina como los presidentes de Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Bolivia.

Flávio Bolsonaro dijo el domingo que pediría la anulación de los comicios al denunciar ventajismo de su rival, luego de que un juez del supremo extendiera por dos horas la jornada electoral.

Esa extensión se anunció tras un pedido de Lula por problemas en el transporte público que dificultaron la votación y también un pedido del senador debido a "intensas lluvias".

"Resistir al caos"

En un video en redes sociales publicado el lunes, Flávio Bolsonaro dijo que pedirá a la justicia que anule la candidatura de Lula por "abuso de poder" político y económico durante la campaña.

A la vez, aseguró que liderará la oposición al gobierno del izquierdista.

"Para resistir al caos, voy a organizar la oposición. Logramos formar mayoría en el Senado y en la Cámara. Fue una victoria que ustedes le dieron a Brasil", dijo en alusión al avance de la derecha en el Congreso.

Pero posteriormente su partido tomó distancia de esa posición y reconoció los resultados.

"Reconocemos el resultado presidencial proclamado por el Tribunal Superior Electoral, pero creemos que los cuestionamientos levantados deben ser debidamente esclarecidos dentro de un debate político equilibrado y democrático", dijo el Partido Liberal en un comunicado.

La negativa de Flávio Bolsonaro a aceptar su derrota recordó la reacción de su padre en 2022, que evitó reconocer la victoria de Lula en aquellas elecciones. Más tarde fue condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado contra el izquierdista.

Flávio Bolsonaro denunció además el lunes que se le prohibió salir del país.

Por decisión de un juez de la corte suprema, "fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país", dijo.

La policía brasileña lo investiga por supuesta corrupción en relación con la financiación del biopic "Dark Horse" sobre su padre, aún no estrenado. También es sospechoso de lavado de dinero en otro caso.

El senador negó cualquier intención de dejar el país.

Diferencia "considerable"

Los mercados, que apostaban por un triunfo de Flávio Bolsonaro, reaccionaron con pánico ante el temor de que Lula gobierne sin disciplina fiscal.

La Bolsa de Sao Paulo se desplomó casi 17% en la apertura y cerró con una caída cercana al 14%, mientras el dólar se disparó 8% frente al real, hasta 5,40 unidades.

En su séptima contienda presidencial, Lula obtuvo más de 64 millones de votos, una cifra jamás registrada en Brasil. Superó en 4,4 millones de votos a Flávio Bolsonaro.

Trump dijo el lunes que "las elecciones tienen que ser indiscutibles". "A mí me pareció que (la de Brasil) se veía muy mal".

Pero se mostró evasivo cuando le preguntaron si planeaba tomar alguna medida al respecto: "Yo no me postulo en Brasil, me postulo en Estados Unidos".

Lula lo acusó durante la campaña de intentar entrometerse en la elección y cargó contra la empresa estadounidense Meta, dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp, de "interferencia" a favor de Bolsonaro.

FUENTE: AFP