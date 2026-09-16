Tribunal rechazó la solicitud de Charles Carrera y el caso del exsenador frenteamplista avanza hacia su juicio oral

El Tribunal de Apelaciones penal de 2º turno rechazó el planteo de prescripción presentado por la defensa del exsenador frenteamplista, Charles Carrera, acusado por su actuación en el caso de la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial. La decisión confirma lo resuelto en julio por la jueza de Crimen organizado de 2º turno, Diovanet Olivera, por lo que el caso marcha hacia el juicio oral.

La defensa de Carrera había solicitado que se declararan prescriptos los hechos ocurridos antes del 11 de junio de 2015. Tomaron esa fecha porque la investigación fue formalizada exactamente diez años después y sostuvieron que ese era el plazo aplicable a los delitos atribuidos.

La discusión se centró en si las conductas imputadas debían analizarse por separado o como delitos continuados. Esto último permite considerar como un único delito distintas acciones vinculadas por un mismo propósito, haciendo que el plazo de prescripción comience a computarse desde el último día de ellas.

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Los abogados sostuvieron que la internación de Hernández en el Policial, ocurrida el 24 de julio de 2013, fue una acción única y que los pagos mensuales de tickets debían considerarse acciones independientes. Fiscalía respondió que no existieron episodios aislados, sino distintas acciones destinadas a ejecutar una misma resolución.

Carrera está acusado de un delito continuado de fraude y otro de utilización indebida de información privilegiada. La Fiscalía de Delitos Económicos de 2º turno, encabezada por Sandra Fleitas, pidió que sea condenado a cuatro años de penitenciaría, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 unidades reajustables, aproximadamente 1.923.440 pesos.