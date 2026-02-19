RECIBÍ EL NEWSLETTER
MARIANA MOTA

Inddhh insistirá con nuevo recurso para frenar la prospección sísmica tras rechazo judicial al amparo

"Para mí es un error lo que está haciendo la sede judicial, pero eso es algo que se dirime en los tribunales", afirmó la presidenta de la Institución de Derechos Humanos, Mariana Mota.

Mariana-Mota-INDDHH-petroleo

"La actividad judicial tiene estas cosas; el poder disentir desde el lado de la sede judicial en cuanto a cómo y qué presentamos; está dentro de las reglas de juego", dijo este jueves la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Mariana Mota, al analizar la decisión de la Justicia de rechazar el recurso de amparo presentado con el objetivo de frenar la prospección sísmica en busca de petróleo en el mar territorial uruguayo.

Mota aseguró que la Inddhh argumentará en un nuevo recurso y no coincidió con el cómputo del plazo que realizó el Poder Judicial. "Para mí es un error lo que está haciendo la sede judicial, pero eso es algo que se dirime en los tribunales", sostuvo. La jerarca insistió en el recurso de amparo como la vía elegida "por los daños inminentes que generaría el inicio de estas actividades".

La Justicia rechazó el amparo por la naturaleza y complejidad de tales cuestiones, que exceden el ámbito propio del amparo. Su adecuada dilucidación requiere un proceso de conocimiento pleno, dice la magistrada, con amplitud probatoria, desarrollo del contradictorio y eventual valoración técnica especializada.

Foto: FocoUy. Restos hallados en Batallón 13, 28 de agosto de 2019.
Inddhh comenzará excavaciones en el Cementerio del Norte en busca de detenidos desaparecidos

Temas de la nota

