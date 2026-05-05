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BRASIL

Tribunal brasileño rechazó recursos presentados por Juan Darthés y reafirmó su condena por abuso sexual

La actriz argentina Thelma Fardín denunció a Darthés en 2018 por una violación que ocurrió cuando ambos trabajaban en la novela "Patito Feo" del año 2009. Ella era menor.

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La Justicia de Brasil reafirmó la condena a seis años de cárcel por abuso sexual contra Juan Darthés. Esto se dio porque un tribunal rechazó por dos recursos presentados por su defensa.

“Ganamos otra vez”, escribió la actriz Thelma Fardin, que denunció a Darthés en 2018 por una violación que ocurrió cuando ambos trabajaban en la novela "Patito Feo" y estaban en Nicaragua. Ella era menor, tenía 16 años, y él, 45.

Para el tribunal que revisó el caso en esta instancia, la violencia sexual fue probada, informó el medio argentino La Nación. Darthés todavía puede recurrir a la Corte brasileña por lo que no será encarcelado hasta que se dicte una sentencia en esa última instancia.

Foto: AFP. Donald Trump, EEUU.
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En marzo de 2025, otro tribunal ratificó la culpabilidad de Darthés en el juicio por violación contra Fardin, y mantuvo su condena de prisión con régimen semiabierto, tras un recurso presentado por los abogados del actor.

La organización Amnistía Internacional, que acompañó a Thelma en el proceso, publicó: "La Justicia de Brasil dio un paso clave: rechazó los recursos de Juan Darthés y confirmó la condena por la violencia sexual contra Thelma Fardin. El fallo ratifica que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia. Es un avance importante en un proceso histórico y un mensaje claro: la violencia sexual contra niñas y adolescentes debe ser investigada y sancionada. Después de años de lucha, es también una señal sobre la importancia de una justicia que escucha y actúa con perspectiva de género".

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