Tres personas lesionadas tras choque y vuelco en Maldonado

Este sábado a media mañana dos autos chocaron y volcaron en la parada 45 de la Ruta 10, en Punta Ballena.

Uno de ellos conducido por un hombre mayor de edad, que iba con una mujer mayor de edad de acompañante; y el otro conducido por una mujer mayor de edad.

Los tres fueron trasladados al sanatorio, el hombre con diagnostico "traumatismo de craneo", su acompañante con "fractura expuesta en miembro inferior izquierdo" y la tercera invloucrada con "traumatismo de cráneo".

Policia Científica, Bomberos e Intendencia de Maldonado trabajan en el lugar para determinar las circunstancias del hecho.

Temas de la nota siniestro de tránsito

Maldonado