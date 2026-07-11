Este sábado a media mañana dos autos chocaron y volcaron en la parada 45 de la Ruta 10, en Punta Ballena.
Tres personas lesionadas tras choque y vuelco en Maldonado
Los tres fueron trasladados al sanatorio, el hombre con "traumatismo de craneo", su acompañante con "fractura expuesta en miembro inferior izquierdo" y la tercera involucrada con "traumatismo de cráneo".
Uno de ellos conducido por un hombre mayor de edad, que iba con una mujer mayor de edad de acompañante; y el otro conducido por una mujer mayor de edad.
Los tres fueron trasladados al sanatorio, el hombre con diagnostico "traumatismo de craneo", su acompañante con "fractura expuesta en miembro inferior izquierdo" y la tercera invloucrada con "traumatismo de cráneo".
Seguí leyendo
Tres jóvenes murieron en un accidente en Toledo; fueron chocados por otro auto y colisionaron con un ómnibus
Policia Científica, Bomberos e Intendencia de Maldonado trabajan en el lugar para determinar las circunstancias del hecho.
Temas de la nota
Lo más visto
Quíntuple homicidio
"Yo lo advertí", dijo Karina Suárez, integrante de la familia asesinada este viernes en El Monarca
Tragedia
Tres jóvenes murieron en un accidente en Toledo; fueron chocados por otro auto y colisionaron con un ómnibus
CANELONES
Imputaron por homicidio culposo al conductor alcoholizado que causó tres muertes en Toledo; deberá usar tobillera
homicidios en montevideo
Quíntuple homicidio en el barrio El Monarca: atacaron dentro de su casa a los Suárez, criminales que operaban en Villa Española
policiales
Dejá tu comentario