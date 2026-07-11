Adultos mayores recibían a familiares en residencial que funcionaba como fachada y luego eran llevados al clandestino

Este viernes a la noche la policía intervino en un residencial clandestino ubicado en Mateo Cabral y Comercio, en La unión, luego de recibir una alerta por gritos de auxilio que provenían del lugar.

Varias personas mayores de edad fueron encontradas en malas condiciones y hacinadas. Los habitantes del lugar manifestaron a la Policía que estaban encerrados, que se habían caído y necesitaban agua. Dos mujeres fueron detenidas y se encuentran a disposición de Fiscalía.

Familiares de los residentes dijeron a Subrayado que los citaban para las visitas a determinada hora, en un residencial que mostraban como fachada, y que luego los adultos mayores eran trasladados nuevamente al residencial irregular.

Además, uno de los familiares contó que descubirieron que hay préstamos que sacaron a nombre de la residente del hogar.

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