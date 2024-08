Tres partidos no han llegado al cuórum de convencionales para proclamar su fórmula para octubre

Tres partidos políticos no llegaron al cuórum necesario en sus respectivas convenciones nacionales para proclamar su fórmula presidencial para las elecciones del 27 de octubre. Tienen plazo hasta el 31 de agosto para completar el proceso.

Korzeniak indicó que sin cuórum no puede reunirse la convención. A partir de ahí se convoca a una nueva instancia que normalmente se hace siete días después, según marca la reglamentación electoral.

Si el partido político no logra realizar su convención solo no puede presentar candidatos a presidente y vicepresidente, pero no impide que pueda participar en las elecciones departamentales, como en el caso de la Coalición Republicana, aclaró.

El partido Basta Ya le comunicó a la Corte Electoral que no realizará la convención para nominar a su fórmula presidencial.