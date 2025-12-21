Tres nuevos casos de sarampión en Río Negro: hay 11 confirmados y 10 sospechosos

Uno de los casos corresponde a una persona de Fray Bentos y los dos restantes a integrantes del personal de la salud de dicho departamento.

Desde el brote de San Javier hasta la fecha se confirmaron 11 casos. En lo que respecta a los casos sospechosos, la directora de Salud Fernanda Nozar indicó que se trata de 10.

Nozar recordó es el sarampión es una enfermedad muy transmisible y expresó la preocupación de las autoridades de la salud. El MSP realiza acciones en San Javier y en Fray Bentos para contener el brote, favorecer la inmunización de la población y en los casos de personas que tuvieron contacto con pacientes infectados las medidas de prevención adecuadas.

La jerarca indicó que hay personas en aislamiento por varios días para descartar o confirmar la infección. Fiebre, síntomas respiratorios, catarro, dolor de garganta y erupción cutánea son los síntomas más comunes de sarampión.

El MSP viene realizando identificación y seguimiento de contactos familiares, sociales y laborales de los casos confirmados y sospechosos; la implementación de bloqueo sanitario, que incluye vacunación y aislamiento preventivo de las personas susceptibles; la oferta activa de vacunación a la población especialmente en la zona; la adecuación de los servicios de salud si es necesario y la coordinación permanente con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) de Río Negro, con la Dirección Departamental de Salud y las instituciones de salud del territorio.