Tres mujeres resultaron víctimas de estafas por miles de dólares en Tacuarembó al intentar adquirir automóviles ofertados en redes sociales.
Tres mujeres fueron estafadas al intentar adquirir automóviles ofertados en redes sociales
Las maniobras delictivas por miles de dólares tuvieron lugar en el departamento de Tacuarembó.
Una de ellas, de 59 años, presentó una denuncia a la Policía de Tacuarembó por fraude informático. La damnificada manifestó que en el perfil de una automotora ubicada en Colonia, ofertaban una camioneta por USD 12.500.
Se interesó y comenzó una comunicación por whatsapp. Concretada la compra, pactó señar la misma y quedaron de llevar el vehículo a Tacuarembó.
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En la fecha pactada, recibe la comunicación que para enviar la camioneta debe abonar el monto total de $ 460.000. Pasadas las horas y al notar que no le respondían los mensajes y el vehículo no llegaba se percató que se trataba de una estafa.
También en maniobras similares dos mujeres, una de 44 años y la otra de 53 años, fueron estafadas en mil dólares luego de acordar la compra de vehículos a través de redes sociales en supuestas automotoras.
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