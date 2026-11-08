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TACUAREMBÓ

Tres mujeres fueron estafadas al intentar adquirir automóviles ofertados en redes sociales

Las maniobras delictivas por miles de dólares tuvieron lugar en el departamento de Tacuarembó.

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Tres mujeres resultaron víctimas de estafas por miles de dólares en Tacuarembó al intentar adquirir automóviles ofertados en redes sociales.

Una de ellas, de 59 años, presentó una denuncia a la Policía de Tacuarembó por fraude informático. La damnificada manifestó que en el perfil de una automotora ubicada en Colonia, ofertaban una camioneta por USD 12.500.

Se interesó y comenzó una comunicación por whatsapp. Concretada la compra, pactó señar la misma y quedaron de llevar el vehículo a Tacuarembó.

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En la fecha pactada, recibe la comunicación que para enviar la camioneta debe abonar el monto total de $ 460.000. Pasadas las horas y al notar que no le respondían los mensajes y el vehículo no llegaba se percató que se trataba de una estafa.

También en maniobras similares dos mujeres, una de 44 años y la otra de 53 años, fueron estafadas en mil dólares luego de acordar la compra de vehículos a través de redes sociales en supuestas automotoras.

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