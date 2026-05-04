RECIBÍ EL NEWSLETTER
BRASIL

Tres muertos y dos heridos graves tras estrellarse una avioneta contra un edificio residencial en Belo Horizonte

La avioneta se precipitó contra el espacio de la escalera del edificio donde no hubo personas heridas.

AFP

AFP

Una avioneta se estrelló este lunes contra un edificio residencial en Belo Horizonte, una importante ciudad del sureste de Brasil, y dejó tres muertos y dos heridos graves, informaron las autoridades.

La muerte del piloto y copiloto ocurrió en el momento del accidente, mientras otros tres ocupantes fueron rescatados y trasladados al hospital, dijo el Cuerpo de Bomberos del estado de Minas Gerais.

En la noche uno de ellos falleció, y los otros dos permanecían internados estables, informó la fundación responsable de la red de hospitales de Minas Gerais.

Foto: AFP
Seguí leyendo

Avioneta tuvo dificultades en el vuelo y se estrelló contra un edificio en Brasil: hay al menos dos muertos

Nadie resultó herido dentro del edificio, que no presenta "riesgo aparente" de derrumbe, según los bomberos.

Imágenes grabadas desde un helicóptero por la cadena local TV Globo muestran la avioneta Embraer perdiendo altitud y girando a la izquierda para evitar edificios altos en una zona urbana densamente poblada.

Luego chocó la parte superior de un edificio de tres plantas antes de caer sobre el estacionamiento.

La avioneta se precipitó contra el espacio de la escalera, y nadie resultó herido dentro del edificio, dijeron los bomberos.

"Si hubiera impactado los laterales (del edificio), podría haber alcanzado algún apartamento habitado", declaró un oficial del Cuerpo de Bomberos al sitio web G1.

Imágenes difundidas por los bomberos muestran a los rescatistas ayudando a los residentes a evacuar el edificio.

Según estadísticas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aéreos, en Brasil se registraron 153 accidentes aéreos en 2025, con un saldo de 62 fallecidos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante la llegada de ciclón extratropical con "muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h"
SE FILMA EN VARIOS PUNTOS DE MONTEVIDEO

Anuncian el rodaje en Montevideo de una serie internacional de ficción; comienza el sábado 9 en Ciudad Vieja
intento de rapiña

Fueron a ver una casa para alquilar y delincuentes los balearon para robarles la moto en Tres Ombúes
PRESIDENTE DEL PIT-CNT

Abdala calificó de "decepcionante" y "penoso" el mensaje que dio Orsi al visitar el portaaviones de EEUU
EL PLAZO ES DE TRES DÍAS

Ministerio de Salud Pública apelará la sentencia que lo obliga a suministrar medicamento a Gonzalo Moratorio

Te puede interesar

Moisés Martínez en audiencia judicial por medidas preventivas.
DEBERÁ SER PRESENTADO ESTE MARTES

Jueza solicitó informe sobre salud de Moisés Martínez para resolver si posterga audiencia fijada para el jueves
Presidente Orsi viaja este martes a San Pablo para reunirse con empresarios brasileños
POR EL DÍA

Presidente Orsi viaja este martes a San Pablo para reunirse con empresarios brasileños
Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante la llegada de ciclón extratropical con muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante la llegada de ciclón extratropical con "muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h"

Dejá tu comentario