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TRAS UN AÑO SIN AJUSTE

Desde esta madrugada aumentan un 7,8% las tarifas del taxi en todo el país

El presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, confirmó a Subrayado que el aumento es del 7,8%.

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Las tarifas del taxi en todo el país suben a partir de esta madrugada luego de más de un año sin ajustes.

El presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, confirmó a Subrayado que el aumento es del 7,8%.

El mismo se debe al incremento en los combustibles.

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