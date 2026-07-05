Las tarifas del taxi en todo el país suben a partir de esta madrugada luego de más de un año sin ajustes.
Desde esta madrugada aumentan un 7,8% las tarifas del taxi en todo el país
El presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, confirmó a Subrayado que el aumento es del 7,8%.
El presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, confirmó a Subrayado que el aumento es del 7,8%.
El mismo se debe al incremento en los combustibles.
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