Tres jóvenes de 21, 24 y 28 años fallecieron en un siniestro de tránsito ocurrido a las 21.00 de este jueves en Ruta 6 a la altura del km 24,900.
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Tres jóvenes murieron en siniestro fatal en Toledo
El auto en el que se trasladan por Ruta 6 fue impactado por otro vehículo que pretendió cruzar la ruta, provocando que el primero chocara frontalmente contra un ómnibus
El vehículo en el que se trasladaban circulaba por Ruta 6 de oeste a este cuando fue impactado por otro auto que pretendió cruzar la ruta.
Informa Policía Caminera que a raíz del impacto, el primer auto colisionó frontalmente con un ómnibus y fallecieron sus ocupantes.
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Según informaron fuentes policiales a Subrayado, el auto que quiso cruzar la ruta lo hizo con luz roja y su conductor descendió del vehículo y abandonó la escena. Minutos después fue detenido.
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