Tres homicidios en la última noche y madrugada: dos ocurrieron en Montevideo y uno en Salto

Dos jóvenes fueron asesinados a tiros en Montevideo, mientras que un hombre de 36 años murió baleado frente a su casa en Salto. Las víctimas tenían 18, 25 y 36 años.

El primero de los homicidios ocurrió sobre las 21:30 de este lunes en Pasaje Curupú y Camino Teniente Rinaldi, en Piedras Blancas . Un joven de 25 años fue atacado a tiros y corrió hacia una vivienda donde se encontraba su padrastro. La víctima murió en uno de los dormitorios.

El padrastro dijo a la Policía que escuchó los disparos, pero no vio a los autores. En la puerta de ingreso a la casa se encontró un impacto de bala. El fallecido tenía dos antecedentes penales, el último de octubre de 2023 por hurto.

En la madrugada de este martes, un joven de 18 años fue asesinado de un balazo en el pecho en Camino La Cruz del Sur y Camino de las Amapolas, en el límite de Manga. Fue encontrado herido en la calle, donde había una aglomeración de personas y se habían generado disturbios. Policías lo trasladaron a la policlínica de Capitán Tula y luego fue derivado al Hospital Pasteur, donde murió al mediodía. Los efectivos no encontraron indicios en la escena.

El tercer homicidio ocurrió cerca de la medianoche en Salto. Un hombre de 36 años fue asesinado de varios disparos frente a su casa, ubicada en Instrucciones y ruta 3. Cuando llegó la Policía, encontró a la víctima tendida en el suelo con varios impactos de bala y varios casquillos alrededor.

La vivienda también presentaba varios impactos y había una moto perteneciente al fallecido, que será analizada por Policía Científica. Otra moto fue encontrada abandonada cerca del lugar.