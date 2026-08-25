"No es una modalidad, el antecedente último es de 2023, nada indica que es una modalidad", dijo Orsi sobre asalto al BROU de Pando

Orsi en rueda de prensa, habló sobre el asalto a la sucursal del BROU en Pando.

El presidente Orsi habló este martes de tarde sobre el asalto a la sucursal del Banco República (BROU) ocurrido el lunes de tarde en Pando, Canelones, y descartó que se trate de una modalidad de robo que vuelva a ser común en el país.

“No es una modalidad, hoy no lo es, el antecedente último era del año 2023, cada tanto pasan estas cosas, nada indica que sea una modalidad”, aseguró en rueda de prensa en Florida, donde encabezó el acto oficial y desfile por los 201 años de la Declaración de Independencia.

Consultado sobre la información que tiene del robo, Orsi dijo que el ministro del Interior Carlos Negro lo llamó para darle detalles de lo ocurrido.

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“Vienen trabajando fuerte sobre algunas pistas, vamos a ver; ojalá se pueda resolver”, afirmó sobre el trabajo de investigación de la Policía.

Los cinco delincuentes que participaron del asalto robaron 10 millones de pesos, 70.000 dólares y 90.000 euros. En total son cerca de 425.000 dólares.