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OFICIALISMO Y OPOSICIÓN

Orsi se reunirá con líderes de partidos políticos para "intercambiar puntos de vista" antes de su discurso en la ONU

"Creo que lo mejor que tenemos los uruguayos para mostrar en esos escenarios, es nuestra propia historia, nuestros vínculos", dijo el mandatario.

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El presidente Yamandú Orsi confirmó que se reunirá con los líderes de los partidos políticos antes de su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La reunión será "con los referentes, con los líderes, con los presidentes y los secretarios de los partidos, a partir de una conversación que tuvimos con Andrés Ojeda la semana pasada. Algo que yo tenía en mente, Ojeda planteó adelantarlo un poco", indicó.

En ese sentido, explicó que pretende "intercambiar puntos de vista" antes de ir a la Asamblea General de la ONU. "Porque estamos en una coyuntura internacional compleja, donde hay que tener mucho cuidado, y es bueno tener diálogo fundamentalmente con los jerarcas o los jefes de los partidos", agregó.

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Respecto al discurso que dará en esa asamblea, señaló que buscará "transmitir lo que Uruguay es en el mundo e incluso hacer alguna aspiración de deseo, que algunas cosas dejen de estar como están, pero a su vez, creo que lo mejor que tenemos los uruguayos para mostrar en esos escenarios, es nuestra propia historia, nuestros vínculos".

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Foto: Subrayado.  video
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