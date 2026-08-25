Un hombre de 36 años fue asesinado de varios disparos cerca de la pasada medianoche en Salto.
Salto: mataron a un hombre de 36 años de varios disparos en el frente de su casa
La Policía de Salto investiga el homicidio de un hombre que fue atacado frente a su casa. Lo hallaron con varios impactos de bala en el cuerpo.
El homicidio ocurrió frente a su domicilio, en Instrucciones y ruta 3, según indica el informe primario de la Policía al que accedió Subrayado.
Cuando los efectivos llegaron vieron al hombre tendido en el suelo con varios impactos de bala en el cuerpo y numerosos casquillos alrededor.
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En la vivienda también había numerosos impactos de bala y una moto perteneciente a la víctima que ahora será analizada por Policía Científica. Una segunda moto fue hallada abandonada cerca del lugar del crimen.
El caso lo tomó la Fiscalía local con personal de la Dirección de Investigaciones.
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