Un joven de 18 años fue asesinado de un balazo en el pecho en la madrugada de este martes, en Camino La Cruz del Sur y Camino de las Amapolas, en el límite del barrio Manga.
Mataron de un disparo en el pecho a un joven de 18 años en Manga
El joven había sido trasladado de urgencia a una policlínica y luego derivado al Hospital Pasteur, donde murió este martes al mediodía. También hubo un homicidio en Piedras Blancas y otro en Salto.
El joven fue encontrado herido en la calle, donde había una aglomeración de personas y se generaron disturbios. Policías que llegaron al lugar lo trasladaron a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas.
Ingresó con una herida de arma de fuego en el pecho y en grave estado. Durante la madrugada fue derivado al Hospital Pasteur, donde murió al mediodía de este martes.
Un joven de 23 años está grave tras ser baleado en el pecho en Manga
La investigación fue derivada al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Los efectivos no encontraron indicios en la escena.
Este homicidio se suma a otro ocurrido durante la última noche en Piedras Blancas, donde fue asesinado un joven de 25 años. Además, en Salto murió baleado un hombre de 36 años.
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