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homicidio en montevideo

Mataron de un disparo en el pecho a un joven de 18 años en Manga

El joven había sido trasladado de urgencia a una policlínica y luego derivado al Hospital Pasteur, donde murió este martes al mediodía. También hubo un homicidio en Piedras Blancas y otro en Salto.

Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula en Piedras Blancas.

Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula en Piedras Blancas.

Un joven de 18 años fue asesinado de un balazo en el pecho en la madrugada de este martes, en Camino La Cruz del Sur y Camino de las Amapolas, en el límite del barrio Manga.

El joven fue encontrado herido en la calle, donde había una aglomeración de personas y se generaron disturbios. Policías que llegaron al lugar lo trasladaron a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas.

Ingresó con una herida de arma de fuego en el pecho y en grave estado. Durante la madrugada fue derivado al Hospital Pasteur, donde murió al mediodía de este martes.

Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula, Piedras Blancas.
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Un joven de 23 años está grave tras ser baleado en el pecho en Manga
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